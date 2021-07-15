Участкового убили и сожгли в патрульной машине в Барнауле

Тело участкового барнаульской полиции обнаружили в сгоревшем патрульном автомобиле на выезде из Гоньбы, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По предварительной информации, полицейского сначала убили, а потом вывезли на служебном автомобиле и сожгли вместе с транспортным средством.
Подозреваемого в убийстве задержали. По неподтверждённым данным, это надзорник, которого выезжал проверять правоохранитель.
В СУ СКР по Алтайскому краю пообещали amic.ru предоставить информацию о случившемся немного позднее.
Комментарии
соболезнования семье полицейского...
смертную казнь нужно вернуть за такое ...
Кошмар.
Что творится в городе.
Ничего святого.
Растерять!
Соболезнования родным и близким!
Люди совсем озверели! То недомамаша за пару дней до этого сожгла своего новорожденного младенца, теперь этот вопиющий случай! Господи, дай сил семье пережить это горе!
У парня осталось трое детей…
Индустриальный район?-там разные есть участковые: :умнички и послушники чего угодно могут против народа сделать
а теперь проверьте кого проверял участковый, когда его освободили, за что ранее сидел, и почему не сидит о сих пор. наверняка амнистия или малый срок за совершенные преступления
из потока сознания гостя 13:53 ничего не понял
даже не знает, что Гоньба - это Ленинский район
Жесть, конечно.
Но по фото полицейский совсем не 60 кг, а защититься не смог. Как так? И почему проверка "надзорника" в нерабочее время?
P.S. 39 лет, как пишут, чуть-чуть не хватило до пенсии. Чуть-чуть - это 1-2 года?
Вообще то пенсия в 65 у населения нашей страны, а в 39 лет надо пахать и пахать. Зачем же на этом заострять внимание в статьях?
Но, в любом случае, за такие "дела" должно быть пожизненное и независимо полицейский или нет. И за казнокрадство - тоже пожизненное.
Берегите себя.