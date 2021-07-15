Участкового убили и сожгли в патрульной машине в Барнауле

Тело участкового барнаульской полиции обнаружили в сгоревшем патрульном автомобиле на выезде из Гоньбы, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительной информации, полицейского сначала убили, а потом вывезли на служебном автомобиле и сожгли вместе с транспортным средством.

Подозреваемого в убийстве задержали. По неподтверждённым данным, это надзорник, которого выезжал проверять правоохранитель.

В СУ СКР по Алтайскому краю пообещали amic.ru предоставить информацию о случившемся немного позднее.