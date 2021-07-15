В СКР заявили о раскрытии зверского убийства участкового в Барнауле

Следователи задержали подозреваемого в убийстве участкового уполномоченного отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что 14 июля он отправился на служебном автомобиле для осуществления профессиональной деятельности и не вернулся ни в отдел, ни домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону рассказали, что на поиски сотрудника подняли весь гарнизон барнаульской полиции, следственно-оперативную группу регионального управления МВД России, пять кинологических расчётов и представителей МЧС. Искали и с воздуха – для этого задействовали квадрокоптеры.

Сгоревший патрульный автомобиль и тело полицейского нашли днём 15 июля в посёлке Гоньба. Подозреваемого задержали по горячим следам.

"Дерзкое и жестокое преступление благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД было раскрыто. По подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 УПК РФ задержан местный житель, – уточнили в региональном Следкоме. – В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняется мотив и способ совершения преступления".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка") и 105 УК РФ ("Убийство").