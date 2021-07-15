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Новости

Четырёхлетнего ребёнка насмерть придавило качелями в Алтайском крае

, ИА "Амител"
На мальчика упал деревянный столб
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Деревянный столб качелей придавил четырёхлетнего мальчика в Первомайском районе Алтайского края. От полученных травм ребёнок скончался.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошёл 14 июля. Два мальчика 11 и 4 лет качались на качелях, сооруженных местным жителем на придворовой территории. В процессе игры деревянный столб, на котором были закреплены канаты, наклонился и упал на бок, придавив ребёнка.

Новоалтайский межрайонный отдел СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1. ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура Первомайского района контролирует ход расследования.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.07.2021 17:22
- гость -

Соболезнования родным.

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