Известный российский учёный погиб после столкновения с самокатом в Москве

Известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев погиб в Москве. Катаясь по Воробьёвым горам, учёный столкнулся с другим человеком на самокате и упал на асфальт.

Как сообщает Telegram-канал "МК", 80-летний доктор биологических наук в среду, 14 июля, катался на велосипеде (по другой информации, это был самокат) по Воробьёвым горам. После столкновения учёного госпитализировали, но спасти не смогли, от полученных травм он скончался.

Иван Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.