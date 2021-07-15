Почти половина многоэтажек Барнаула готова к отопительному сезону

В Барнауле полным ходом идёт подготовка к грядущему отопительному сезону. Энергетики проверяют и ремонтируют теплопровод, а управляющие компании – получают паспорта готовности домов к запуску отопления. Как продвигается этот процесс, обсудили на совещании в мэрии, которое провёл замглавы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Всего в Барнауле 2923 многоквартирных дома с центральным отоплением, 44,8% (1309 домов) из них уже получили акты о приёмке работ.

А также обсудили, как продвигаются ремонтные работы на сетях. Так, "Барнаульский водоканал" планирует отремонтировать 129 объектов на сумму 664,8 млн рублей. На сегодняшний день работы завершены на 29 из них.

"Барнаульская теплосетевая компания" в этом году должна провести капремонт 12 участков тепловых сетей. Все работы, включая текущий ремонт, обойдутся почти в 400 млн рублей.

"На двух объектах работы завершены. Согласно графикам, испытано на прочность и опрессовано 35 котельных вместе с тепловыми сетями, – уточнили в мэрии. – На 15 котельных, которые работают только в отопительный сезон, продолжаются плановые ремонты".

Пашковский подчеркнул, что необходимо выполнять работы не позднее запланированных сроков, а также поручил районным администрациям держать на особом контроле получение паспортов готовности к отопительному сезону.