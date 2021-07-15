Алтайский край может войти в пилотный проект по адаптации к глобальным изменениям климата

В правительстве Алтайского края прошло совещание по вопросам сокращения выбросов парниковых газов. Регион может войти в пилотный проект по адаптации к глобальным изменениям климата.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в совещании приняли участие руководители органов власти и учёные: директор института климата и экологии, член-корреспондент РАН, постоянный член российской делегации РФ на переговорах по климату РКИКООН Анна Романовская, директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов, президент АНО Центр экологических инноваций Андрей Стеценко и другие.

О пилотном лесном проекте по компенсации углеродного следа, который реализуется на территории Залесовского района, рассказали Андрей Стеценко и замглавы администрации Залесовского района Максим Сидоров.

Они отметили, что сегодня вопрос сокращения выбросов парниковых газов, с которыми связывается проблема глобального потепления, является одним их самых актуальных в мире. В выступлении на Петербургском экономическом форуме президент России обозначил проблему как одну из самых острых. Речь идёт не только о сокращении выбросов, но и об улавливании и полезном использовании парниковых газов.

Уже сейчас многие компании занимаются сокращением вредных выбросов непосредственно в процессе производства. Но компенсировать вред окружающей среде, так называемый "углеродный след", можно и другими способами. Например, за счёт увеличения производства кислорода – прироста площади лесов. И в Алтайском крае с 2009 года осуществляется уникальный проект поглощения двуокиси углерода путём создания новых лесов.

Инвестировать в воспроизводство лесов предприятия могут за счёт покупки "углеродных единиц", и таким образом бороться с изменением климата. Большой потенциал есть в сельском хозяйстве – за счёт внедрения современных технологий землепользования.

"В 2019 году правительством России было ратифицировано Парижское климатическое соглашение по изменениям климата, в 2020 году президент России подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов. 30 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон об ограничении выбросов париковых газов. "Мы находимся на пороге значительных новаций в нашей жизни, законодательстве в вопросах регулирования экологии, решения климатических проблем. Предстоит выполнить огромный объём задач по реализации климатической политики, снижению суммарного объёма загрязняющих окружающую среду веществ, включению нашей страны в международную повестку, используя механизмы вовлечения наших предприятий в эту работу", – рассказал Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что ситуация в Алтайском крае оценивается учёными как благоприятная для получения статуса пилотного региона. Если наша заявка будет одобрена, то опыт Алтайского края в дальнейшем будет распространён на другие регионы. Кроме того, это в дальнейшем будет способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиций.

Андрей Стеценко высоко оценил перспективы Алтайского края получить статус пилотного региона. Из субъектов РФ пилотный проект по адаптации к изменениям климата реализует Сахалинская область. Принципиальное отличие Алтайского края – в его "аграрной специализации". "Мы занимаемся адаптацией сельского хозяйства. Кроме того, у Алтая есть отличный лесной проект, которого нет ни у одного региона. Углеродные единицы уже зарегистрированы в ООН и российском реестре углеродных единиц, и их можно реализовывать. И первую такую сделку уже провели", – рассказал Андрей Стеценко.

Ранее, в апреле, в рамках международной конференции на базе Алтайского государственного технического университета прошла первая в России пилотная сделка по компенсации углеродного следа бизнеса путём приобретения углеродных единиц в лесах Алтая. Как подчеркнул Андрей Стеценко, "СО2 становится новой валютой XXI века". Сажать леса, делать экономику "зелёной", становится выгодно: как с точки зрения экологии, так и привлечения инвестиций в регионы.

По оценке Анны Романовской, в контексте происходящих климатических изменений "создаются объективные предпосылки для того, чтобы именно на территории Алтайского края были отработаны технологии устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата". В рамках пилотного региона будет разработан в том числе и пакет мер устойчивого земледелия, которые "могут быть реализованы в Алтайском крае и масштабированы на территории РФ".

Учитывая исключительную социально-эколого-экономическую значимость для Алтайского края и Российской Федерации, реализуемый на территории Залесовского района проект признан в качестве модельного.