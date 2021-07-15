Названы подробности ДТП с гибелью двух человек в Алтайском крае

В ГИБДД назвали подробности ДТП с гибелью двух человек в Романовском районе. Инцидент произошёл на 210-м километре автодороги Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 62-летний водитель за рулём Honda CR-V, следуя по примыкающей второстепенной дороге к селу Романово, нарушил правила проезда перекрёстка и не предоставил преимущество в движении Ладе-2141 под управлением 19-летнего водителя, следовавшего со стороны села Мамонтово в направлении села Родино.

В результате ДТП водитель отечественного авто и 65-летняя пассажирка погибли на месте, ещё две женщины-пассажирки 40 и 33 лет, а также пассажирка Honda были доставлены в Романовскую ЦРБ. Водитель иномарки за медицинской помощью не обращался.