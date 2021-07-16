Девушка погибла в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае

Пьяный водитель без прав устроил аварию, в которой погибла девушка, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП произошло ночью 15 июля в Мамонтовском районе на 169-м километре автодороги Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

По предварительным данным правоохранителей, автолюбитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21150, в результате чего "Лада" перевернулась.

Травмы, полученные 20-летней пассажиркой, были несовместимы с жизнью – она скончалась до приезда медиков. Мужчина, находившийся за рулём, не пострадал.