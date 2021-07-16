Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле за июль

Самой высокооплачиваемой вакансией июля в Барнауле стала работа врачом-урологом. Успешному кандидату готовы платить от 100 до 120 тысяч рублей в месяц, выяснил портал SuperJob при исследовании самых привлекательных предложений в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.
Специалисту предлагают работу в современном медицинском центре и индивидуальный график, который обсуждается с каждым кандидатом.
Вторая по зарплате вакансия – руководитель отдела продаж в крупной компании-грузоперевозчике. Кандидату готовы платить от 68 тысяч рублей. Кроме того, ему предложат корпоративное обучение, скидки от партнёров на развлечения, шопинг и услуги, а также участие в корпоративных мероприятиях компании.
От 50 тысяч рублей в этом месяце предлагают таким специалистам в Барнауле, как инженер-теплотехник и оптометрист.
В целом в июле в топе оказались вакансии программистов, инженеров, врачей, менеджеров по продажам. Самые высокооплачиваемые места – в Ульяновске, Оренбурге, Набережных Челнах и Липецке.
Комментарии
1) а ща какой месяц идёт, что за июль уже посчитали?
2) зп врача посчитали с учётом постоянной работы в красной зоне? А обычную ЗП уролога слабо посчитать БЕЗ ковидных выплат?