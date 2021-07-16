Цена на бананы в России достигла пятилетнего максимума

Цены на бананы в магазинах России достигли максимума за пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, пик цен наблюдался в апреле. Тогда килограмм бананов стоил 89,3 рубля за килограмм. В июне этот показатель снизился до 84,1 рубля.

Отмечается, что абсолютный максимум фиксировался в марте 2015 года – 96,2 рубля за килограмм.

Эксперты компании IndexBox считают, что цены возросли из-за стабильного спроса на фоне сбоя поставок из-за пандемии коронавируса. В России на рост цен повлияло ослабление курса рубля и локальные сбои поставок из Эквадора, на который в 2021 году пришлось 96% импорта.