В Новоалтайске бывший рабочий дважды обокрал предприятие, на котором работал

В Новоалтайске полицейские задержали подозреваемого в краже денег и имущества с территории предприятия по приёму металла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Первую кражу мужчина, ранее работавший в этом пункте, совершил в мае. Он знал, что выручка хранится в столе. Затем, в июне, он вновь посетил предприятие и украл деньги и видеорегистратор, надеясь, что без него его личность установить не смогут.

"В ночное время, выдавив окно, он проник в помещение, где снова из стола похитил деньги в сумме 92 тысяч рублей и видеорегистратор. После чего несколько дней мужчина скрывался он правоохранителей, тратя деньги на свои личные нужды", – говорится в сообщении.

В итоге мужчина растратил все деньги, в том числе купил себе телефон за 20 тысяч рублей. Гаджет у него изъяли полицейские при задержании.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище", также его заключили под стражу. Отмечается, что ранее подозреваемого уже неоднократно судили за кражи.