Более тысячи человек пропали без вести: жуткое наводнение обрушилось на Германию

Сильные ливни стали причиной мощного наводнения, которое накрыло ряд стран Европы: Германию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Но основной удар стихии пришёлся на западную часть Германии – земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Власти округа Арвайлер сообщили, что не имеют информации о местонахождении около 1,3 тысячи человек, пишет "Интерфакс".

Число погибших в Германии возросло до 80 человек. Из-за катаклизма многие остались без жилья, люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Около 3,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения. У 165 тысяч жителей Западной Германии нет электричества.

В районе Айфель власти опасаются новых наводнений, поскольку вода начала переливаться через дамбу на реке Рур. Деревни в районе плотины эвакуировали, а о потенциальной опасности также предупредили и города, находящиеся вдоль реки.

Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся и в ближайшие дни. При этом в пятницу, 16 июля, в пострадавших регионах ожидаются еще более сильные ливни.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что окончательный масштаб трагедии станет ясен только в следующие дни. Она назвала произошедшее катастрофой и выразила соболезнования всем, кто потерял своих близких.