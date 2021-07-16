Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в Красноярске

В Красноярске мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил четырёх человек. Об этом сообщает ТАСС.

"По версии следствия, накануне пассажир рейсового автобуса 1988 года рождения по неустановленным причинам нанёс ножевые ранения трём пассажирам – мужчинам 1992 и 1970 годов рождения и женщине 1980 года рождения. Кроме того, подозреваемый ударил ножом водителя 1971 года рождения. После остановки автобуса злоумышленник нанёс ножевое ранение самому себе", – рассказали в региональном МВД.

Пострадавших пассажиров госпитализировали. Водитель автобуса находится на амбулаторном лечении.

Нападавший лежит в реанимации. Подробности случившегося уточняются.