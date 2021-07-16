С 19 июля у 174 тысяч барнаульцев отключают горячую воду из-за опрессовки

С 19 июля по 5 августа 174 тысячи барнаульцев останутся без горячей воды. Это связано с проведением опрессовки в контуре ТЭЦ-2, рассказали в СГК Барнаул.
В это время специалисты будут искать и ремонтировать слабые места на трубопроводах. В общей сложности рабочие обследуют 610 км теплосетей. При этом в компании подчеркнули, что это – заключительный этап опрессовки в нынешнем году.
"Ещё в этот период на ТЭЦ-2 установят механизмы, которые уже следующим летом позволят провести опрессовку так же, как в этом году провели в контуре ТЭЦ-3 – по магистралям. А ещё сократятся сроки – как минимум на три дня", – говорится в сообщении.
Детально контур отключения обозначен на карте оранжевым цветом:
Комментарии
В тЭЦ-3 сегодня обещали воду включить. Пошутили:?
В ТЭЦ-3 обещали отключить 12-15 июля, сегодня уже 16, воды нет, .... Где многоточие это их название
Почему нету воды? Издевательство надо людьми! Если вы не успели ремонт выполнить в срок, предупреждать людей надо.
ТЭЦ-3 конечно те еще...
По закону теперь надолго нельзя отключать, поэтому на бумаге обещали отключить с 28 по 7, и с 12 по 15. На деле как 28-го отключили, так с тех пор и не включали. В итоге - все те же три с лишним недели жжем электроэнергию ради водонагревателя.
16.07.2021 16:37
- гость -
ТЭЦ-3 конечно те еще...
А при чем здесь ТЭЦ-3?Ремонтируют трубопроводы, а не саму станцию.А вот как и кто ремонтирует-вопрос.И тем не менее все не так плохо.Многим реально воду дают раньше заявленного срока отключения.Да и отключали то в этот раз во-первых не всем сразу, а во-вторых не на месяц с лишним, как раньше.Да, само отключение неудобно, но все-таки в теплое время, и на короткий срок.
да когда тэц-3 включат горячее водоснабжение? - уже 16 число (обещали с 12-15)
Есть вода!
16.07.2021 14:01
- гость -
Почему пошутили, спрашивай в УК, когда в твоем доме появится.
16.07.2021 16:37
- гость -
Закона такого нет, есть рекомендации, но подготовке к зиме и ремонтам все равно приоритет, так что собирались бы отключить с 28 по 15, так бы и отключили. Это кстати две с половиной недели, а не три с лишним.
16.07.2021 16:21
- гость -
Спроси в УК. У меня вообще не отключали
Не надорвитесь, на южном как не было воды так и нет. Уж лучше бы и дальше на заводской котельной сидели.