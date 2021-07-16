С 19 июля у 174 тысяч барнаульцев отключают горячую воду из-за опрессовки

С 19 июля по 5 августа 174 тысячи барнаульцев останутся без горячей воды. Это связано с проведением опрессовки в контуре ТЭЦ-2, рассказали в СГК Барнаул.

В это время специалисты будут искать и ремонтировать слабые места на трубопроводах. В общей сложности рабочие обследуют 610 км теплосетей. При этом в компании подчеркнули, что это – заключительный этап опрессовки в нынешнем году.

"Ещё в этот период на ТЭЦ-2 установят механизмы, которые уже следующим летом позволят провести опрессовку так же, как в этом году провели в контуре ТЭЦ-3 – по магистралям. А ещё сократятся сроки – как минимум на три дня", – говорится в сообщении.

Детально контур отключения обозначен на карте оранжевым цветом: