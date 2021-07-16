Туркластер у Денисовой пещеры будут развивать в Алтайском крае

Представители науки, власти и бизнеса обсудили стратегию развития предгорий Алтайского края на заседании общественного фонда "Денисова пещера". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что речь идёт о формировании туркластера у Денисовой пещеры. В объединение также войдут Белокуриха, часть Смоленского и Солонешенский район.

"В последние годы Денисова пещера" – самый знаменитый научный бренд не только Алтайского края, но и России в целом. Уже нет необходимости убеждать кого-либо в значимости развития туризма в юго-восточной части региона. Но один из ключевых вопросов, который необходимо решить для достижения результата, – транспортная доступность и приведение дорог в качественное состояние", – рассказал зампред регионального правительства Виталий Снесарь.

Первоочередной задачей эксперты считают разработку проверки палеопарка в окрестностях пещеры, организацию проживания гостей, археологические исследования, расчёты затрат на электроэнергию, газификацию и дорожные работы.

Чтобы получить поддержку проекта на более высоком уровне, члены общественного фонда "Денисова пещера" проведут серьёзную подготовительную работу.