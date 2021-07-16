Девушку сбили на пешеходном переходе в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о наезде на пешехода возле ЦУМа. Девушка находится в сознании.
По словам пользователей, горожанка перебегала дорогу на красный свет светофора и угодила под машину. Водитель не успел остановиться.
Судя по опубликованным снимкам, пострадавшая находится в сознании и может самостоятельно подняться. Медики оказывают ей необходимую помощь. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Отмечается, что за 10 минут до этого на том же перекрёстке столкнулись "Нива" и "Порше". В результате этой аварии обошлось без пострадавших.
На месте работаю сотрудники ГИБДД.
Комментарии
вот овца то
Сохранилась и пошла. верней побежала
Получается, сама виновата.
конеш сама а водителя сейчас загоняют
Теперь водилу лишат прав и он потеряет работу . Из за какой то тупой курицы , которая не могла подождать зеленый свет . Надеюсь все со всеми в порядке.
По нашим идиотским правилам водитель виноват в любом случае, поскольку ты управляешь средством повышенной опасности и должен читать мысли безмозглых пешеходов.
Иногда читаешь новости и радуешься. Хорошо что расчудесный формат российского жизнеустройства никуда не распространяется, а медленно но верно исчезает. В будущем человеческой цивилизации точно вот это вот всё нужно не будет, как не нужно уже сегодня. Вся эта через губу организованная дорожная сеть, разбитые дороги, пешеходные переходы где постоянно сбивают пешеходов, разваливающийся ОТ и прочие ценности и скрепы
Абориген, что ты употребляешь?
если нет мозгов то хоть какую супер мега лучшую организацию дорог сделай - не поможет
16.07.2021 15:29
- гость -
Только чипирование! Тогда ей светофор сам команду подаст на движение.
Чипы нас спасут!!!
Там коллективная попытка суицида была там не одна а 2 курицы кинулись под колеса
Только чипирование решит вопрос. У россиян на всех уровнях проблемы с головой