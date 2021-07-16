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Новости

Девушку сбили на пешеходном переходе в центре Барнаула

, ИА "Амител"
На месте происшествия работают медики
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о наезде на пешехода возле ЦУМа. Девушка находится в сознании.

По словам пользователей, горожанка перебегала дорогу на красный свет светофора и угодила под машину. Водитель не успел остановиться.

Судя по опубликованным снимкам, пострадавшая находится в сознании и может самостоятельно подняться. Медики оказывают ей необходимую помощь. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Отмечается, что за 10 минут до этого на том же перекрёстке столкнулись "Нива" и "Порше". В результате этой аварии обошлось без пострадавших. 

На месте работаю сотрудники ГИБДД.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.07.2021 14:22
- гость -

вот овца то

16.07.2021 14:31
гость

Сохранилась и пошла. верней побежала

16.07.2021 14:43
- гость -

Получается, сама виновата.

16.07.2021 14:52
- гость -

конеш сама а водителя сейчас загоняют

16.07.2021 14:52
dfktynjybq

Теперь водилу лишат прав и он потеряет работу . Из за какой то тупой курицы , которая не могла подождать зеленый свет . Надеюсь все со всеми в порядке.

16.07.2021 14:55
- гость -

По нашим идиотским правилам водитель виноват в любом случае, поскольку ты управляешь средством повышенной опасности и должен читать мысли безмозглых пешеходов.

16.07.2021 15:21
АБОРИГЕН

Иногда читаешь новости и радуешься. Хорошо что расчудесный формат российского жизнеустройства никуда не распространяется, а медленно но верно исчезает. В будущем человеческой цивилизации точно вот это вот всё нужно не будет, как не нужно уже сегодня. Вся эта через губу организованная дорожная сеть, разбитые дороги, пешеходные переходы где постоянно сбивают пешеходов, разваливающийся ОТ и прочие ценности и скрепы

16.07.2021 15:29
- гость -

Абориген, что ты употребляешь?

16.07.2021 15:29
- гость -

если нет мозгов то хоть какую супер мега лучшую организацию дорог сделай - не поможет

16.07.2021 15:40
Гость

16.07.2021 15:29
- гость -
Только чипирование! Тогда ей светофор сам команду подаст на движение.
Чипы нас спасут!!!

16.07.2021 16:06
- гость -

Там коллективная попытка суицида была там не одна а 2 курицы кинулись под колеса

16.07.2021 16:14
- гость -

Только чипирование решит вопрос. У россиян на всех уровнях проблемы с головой

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