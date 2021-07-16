Алтайский футболист проведёт следующий сезон в "Химках"

Воспитанник алтайского футбола вернулся в ФК "Химки". Как сообщают в пресс-службе подмосковного клуба, защитник Кирилл Боженов проведёт в "Химках" предстоящий сезон на правах аренды.

Напомним, в чемпионате России 2020/21 футболист также выступал за "Химки", а в это межсезонье подписал пятилетний контракт с ФК "Ростов". Боженов начал заниматься футболом в барнаульской школе Смертина. В 2018 году перешёл в "Химки" и в 17-летнем возрасте дебютировал в Футбольной национальной лиге. Вместе с "Химками" защитник стал финалистом Кубка России и вышел в РПЛ.

В прошлом сезоне 20-летний Боженов сыграл за "Химки" 26 матчей, в которых забил один гол.