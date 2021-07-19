"Все зависит от погоды и политики". Когда на Алтае подешевеет подсолнечное масло

Подсолнечное масло в российских магазинах непрерывно дорожает почти год, и только сейчас возникли предпосылки к снижению цен. Российские эксперты уверены: это произойдёт, если в России соберут рекордный урожай подсолнечника, а правительство сохранит запрет на вывоз "семечки" за границу. Пока же, вплоть до осеннего сбора культуры, цена на масло будет только расти. Алтайские производители объясняют: сейчас на рынке сформировался дефицит сырья, а спрос на него высокий, поэтому стоимость "семечки" еженедельно увеличивается. Amic.ru поговорил с аграриями и переработчиками и узнал, ожидают ли они снижения цен и какую альтернативу подсолнечному маслу нашли жители края.

Дорогой подсолнечник и дешёвая соя

Стоимость растительного масла в Барнауле за год выросла почти на 50%. В июне 2020-го, по данным Алтайкрайстата, килограмм продукта продавали в среднем за 91,85 рубля (или 85 рублей за литр), а в июне 2021-го его стоимость составила уже 133,41 рубля за килограмм (123,5 рубля за литр).

Алтайские маслопроизводители объясняют: главная причина роста цен – в жадности аграриев, которые создали искусственный дефицит семени подсолнечника. Фермерские хозяйства, у которых ещё есть запасы продукции, временно прекратили продажи. Из-за этого тот объём сырья, который всё-таки попадает на рынок, растёт в цене.

"Проблема в том, что фермерские хозяйства, у которых ещё есть сырьевые остатки, не хотят их дёшево продавать. Они смотрят, как качнётся рынок, как стартует новый сезон, ведь остался всего месяц до начала уборки подсолнечника в стране. Рынок замер в ожидании. Сырьё есть, но его продают в минимальном объёме. Поэтому производители, переработчики испытывают острый дефицит подсолнечника", – объясняет корреспонденту amic.ru коммерческий директор завода "Элика" Алексей Покровский.

По его словам, стоимость "семечки" сейчас составляет 47-48 тыс. рублей за тонну, хотя ещё несколько недель назад цена была на уровне 41-42 рублей. Поэтому в ближайшие месяц-два предпосылок для снижения стоимости готового продукта переработчики не видят.

"Нерафинированное подсолнечное масло – это основа для производства рафинированного. Его текущая цена в оптовом рынке – 89-90 рублей за литр. На рафинированную продукцию постановлением правительства предусмотрена дотация со стороны государства – 10 рублей за литр. Поэтому складывается парадоксальная ситуация: изначально сырьё дорогое, но за счёт дотаций стоимость рафинированного масла для конечного потребителя в теории можно сдерживать", – объясняет Алексей Покровский.

Чтобы сдержать рост цен на масло, в конце марта 2021 года правительство страны подписало соглашение с производителями и торговыми сетями. Переработчики, которые отпускают продукт по оптовой цене 95 рублей за литр, и торговые сети, продающие масло за 110 рублей за литр, получают субсидию в размере 10 рублей за литр.

Власти страны были уверены: такая поддержка позволит удерживать розничную цену на масло на уровне 110 рублей за литр. По оценке Минпромторга, суммарно льгота требует около 6 млрд рублей из бюджета.

Однако к соглашению подключились далеко не все игроки рынка, из-за чего сдержать рост цен пока не удаётся. Число компаний, которые поддерживают правительственные меры, власти страны не раскрывают. По мнению алтайских аграриев, 6 млрд рублей, которые государство тратит на "невидимое" сдерживание цен, – неэффективная мера.

"Масло как стоило 130 рублей, так и стоит. Норма потребления масла – 1,3 литра в месяц на человека. Большого вреда по семейному бюджету эта сумма не наносит. Если активировать систему социальной защиты населения, то пусть лучше субсидии, которые выплачивают производителям, агрохолдингам, направят на поддержку наименее защищённых слоёв населения", – говорит руководитель крестьянского хозяйства в Ребрихинском районе Евгений Долгов.

Из-за стремительного роста цен на подсолнечное масло потребители всё чаще ищут альтернативные продукты. Так, по словам Алексея Покровского, население приобретает соевое, кукурузное и даже горчичное масло. Также поступают и сельскохозяйственные предприятия.

"Кукурузное масло на алтайском рынке представлено слабо, а соевое перерабатывается. Некоторые предприятия, например птицефабрики, которые используют подсолнечное масло как корм для птицы, сейчас также ищут ему альтернативу, потому что высокая цена отражается на себестоимости конечного продукта", – отмечает Покровский.

Новый сезон, новые риски

Если цены на подсолнечное масло и пойдут вниз, то не раньше осени, уверены федеральные аналитики. Дело в том, что эксперты прогнозируют в России рекордный урожай подсолнечника – сырья, из которого и производят растительное масло. Но продавать его за границу аграриям станет невыгодно: с 1 июля правительство России ввело повышенные пошлины на вывоз этой продукции.

Сейчас стоимость подсолнечника за тонну на мировом рынке составляет 1,1-1,25 тыс. долларов (то есть 82,3-83,4 тыс. рублей), а налог на продажу – не менее 320 долларов за тонну продукции (23 798 рублей по курсу от 16 июля 2021 года). И правительство имеет право увеличивать размер налога до 50% от суммы экспорта.

Аналитики уверены: из-за этого весь подсолнечник останется на внутреннем рынке, возникнет переизбыток продукции, и её стоимость "полетит" вниз. А следом снизятся и цены на масло. Однако алтайские эксперты осторожны в прогнозах. Они считают, что объём урожая может быть намного ниже, чем предполагают аналитики. В этом случае ждать снижения стоимости, как сырья, так и готового продукта, не стоит.

"Сейчас трудно что-то прогнозировать. У нас на Алтае погода хорошая, а в Башкирии, Татарстане, Оренбургской области, где большие объёмы посева подсолнечника, сильная засуха. Поэтому какая будет сборка – 15-16 млн тонн – оценить сложно", – говорит Евгений Долгов.

То, какой будет цена на подсолнечник, можно будет спрогнозировать не раньше сентября, уверен коммерческий директор завода "Элика" Алексей Покровский. По его словам, к осени агрофирмы российского Юга начнут первыми в стране убирать семечку, и именно они будут устанавливать цену на сырьё.

"Всё, что касается снижения цен на конечную продукцию, – масло подсолнечное – станет понятно с момента уборки урожая, который стартует в Краснодарском крае в начале августа. Отсюда будет ориентир по цене сырья для алтайских хозяйств. В Краснодарском крае складывается определённая цена на черноморских портах по экспорту подсолнечника, наши аграрии ориентируются на эти цифры, хотим мы этого или нет", – говорит Покровский.

"Начнут выкручивать руки"

Помогут ли повышенные пошлины, которые начинают действовать с 1 сентября, снизить стоимость подсолнечника, алтайские эксперты пока тоже сказать не могут. По словам Евгения Долгова, эта мера противоречивая и спорная. Впервые налог на вывоз семечки правительство страны ввело с 1 января 2021 года. Минимальный размер пошлины составил 165 евро за тонну (то есть около 15 тыс. рублей по курсу января 2021). Бизнесмен говорит, что российские агрофирмы в несколько раз сократили поставки за рубеж. Однако внутри страны цены на подсолнечник и масло всё равно продолжили расти.

"В прошлом году мы продавали семечку компаниям-экспортёрам, и они вывозили продукцию за рубеж, пока не ввели пошлины. Сейчас весь экспорт, насколько знаю, "свернулся", многим компаниям поломали работу и возможность зарабатывать. Приток валюты в страну прекратился. Кому от этого лучше стало, неизвестно: масло как стоило больше 100 рублей, так и стоит", – отмечает Евгений Долгов.

Если же, как и предсказывают аналитики, урожай подсолнечника будет рекордным, а продавать его за границу агрофирмам будет невыгодно, цена сырья осенью может достигнуть 20-25 тыс. рублей за тонну. Это уровень 2019 года, отмечает предприниматель. Только после этого можно говорить и о снижении розничной цены подсолнечного масла.

"На фоне высоких экспортных пошлин и переизбытка сырья переработчики-монополисты начнут выкручивать руки аграриям (то есть диктовать свою цену, – прим. ред.). Тогда-то мы и увидим падение стоимости продукции. Какой она будет, сказать сложно. Всё наше ценообразование зависит от политики правительства и от погоды", – говорит Долгов.

Цифры

Потребление растительных масел и жиров в России постоянно растёт. В 2018 году российские мужчины ежегодно потребляли 13,9 литра этой продукции, что на 8% больше, чем в 2013 году. Российские женщины увеличили потребление растительных масел и жиров на 5,5% – до 9,8 литра в 2018 году.