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Народная программа ЕР будет дополнена новыми мерами по защите инвалидов

, ИА "Амител"
Их поддерживают профильные общественные организации и Минтруд

На площадке партии прошла стратегическая сессия "Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы "Единой России". В дискуссии по вопросам повышения качества жизни инвалидов и решению их проблем приняли участие депутаты фракций "Единой России" в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов, сообщает сайт партии ER.ru.

Открывая работу стратегической сессии, первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью – одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их – приоритет партийной фракции.

"Наша задача – создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни", – подчеркнул он.

Одна из серьёзных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, – трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции "Единой России" о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут "отдельное и очень существенное место".

"Отдельная тема – поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать", – сказал первый замглавы фракции "Единой России".

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок её проведения до одного-двух дней. Более доступными, по её словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей, подчеркнула детский омбудсмен.

"В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем – не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребёнку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией", – сказала Анна Кузнецова, предложив также давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Помимо этого, она предложила ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Даже медицинские учреждения в регионах нередко оказываются недоступными для людей на колясках, сообщила руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте" Наталья Каптелинина. Зачастую пандусы, по её словам, спроектированы таким образом, что подняться по ним не всегда может даже здоровый человек.

"Я считаю, что нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов. Отдельным вопросом является их установка у старых зданий и помещений", – отметила она, подчеркнув, что в первую очередь надо закрыть вопрос с доступностью медицинских учреждений.

Говоря о проблемах трудоустройства инвалидов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание и на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по её мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

"Данный вопрос частично решается во Всероссийском обществе слепых либо в регионах, но на самом деле полностью комплексно он не решен", – подчеркнула она.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в свою очередь призвал включить в народную программу "Единой России" инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьёзная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

"Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострилась. Необходимо создать технологии, а именно – комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью", – сказал он.

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов "Единая Россия" взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.

"Видно, что тематика инвалидности в нашей стране ключевая для народной программы партии. А это – залог их внедрения и реализации", – подчеркнул первый замглавы Минтруда.

Отметим, что в среду, 14 июля, в Барнауле члены рабочей группы обсудили предложения для предвыборной программы партии по разделу "Социальная защита". По словам координатора партийного проекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда" в Алтайском крае, председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, в ходе обсуждения поступило большое количество предложений по повышению качества жизни инвалидов.

"В частности была поднята тема жилья для инвалидов и организации доступной среды в процессе благоустройства дворов многоквартирных домов по проекту "Городская среда". Мы предлагаем учитывать интересы людей с ограниченными возможностями здоровья – колясочников – на этапе разработки проектов по благоустройству. Много предложений поступило по трудоустройству и адаптации людей с ограниченными возможностями в условиях цифровизации экономической и социальной сфер. Члены рабочей группы выразили готовность выступить экспертами в процессе обучения", – отметила Татьяна Ильюченко.

Напомним, "Единая Россия" 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов. В ней приняли участие уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда" Михаил Терентьев (фракция "Единой России"), руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте", инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" – семьям с детьми", к которой присоединились общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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