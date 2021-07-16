Барнаулец выхватил у подростка телефон и спокойно вышел из маршрутки

Житель Барнаула открыто похитил телефон у подростка в маршрутном такси. Отец ребёнка обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Предварительно установлено, что в дневное время при передвижении в маршрутном такси 33-летний местный житель открыто похитил сотовый телефон у подростка, выхватив его из рук. Школьник потребовал вернуть ему гаджет, однако злоумышленник ответил отказом", – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на открытое хищение имущества, грабёж". Кроме того, мужчине предъявили подписку о невыезде.
Комментарии
Спокойно вышел - сейчас спокойно присядет)))
подписка о невыезде?
сколько он еще нахватает?
Иногда хочется выхватить и дать по башке этим телефоном, такого наслушаешься, что капец. Люди вообще не стесняются в обществе орать по телефону всякую муру.
а разве в тот момент когда тел перекочевал из рук хозяина в руки злоумышленника - не есть сам грабеж? почему только покушение?
и почему подписка?