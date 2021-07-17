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Белая полоса. Как в Барнауле за 320 млн ремонтируют здание легендарного клуба "Зебра"

, ИА "Амител"
Культовое место среди городской молодёжи приведут в порядок к лету 2023 года. Что там появится?

Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле отремонтируют здание, где в начале 2000-х располагался культовый ночной клуб "Зебра". А ещё раньше это был концертный зал Алтайского государственного музыкального колледжа. Провести ремонт планируют за 320 миллионов рублей. На объекте уже работает строительная техника. В настоящее время рабочие сносят крыльцо здания. Рассказываем, когда отремонтируют "Зебру", откроют ли там вновь ночной клуб и почему это место является культовым среди алтайской молодёжи начала нулевых.

Как отремонтируют "Зебру"?

Согласно информации портала госзакупок Алтайского края, реконструкция дома по адресу улица Песчаная, 84, будет проходить в три этапа. Срок окончания работ по контракту – не позднее 30 июня 2023 года. Стоимость – 320 миллионов рублей. Бывшее здание музыкального колледжа принадлежит Министерству культуры Алтайского края. Глава ведомства Елена Безрукова напомнила, что долгие годы объект находился в аренде. Владельцы клуба "Зебра" закрыли бизнес в 2011 году, но не убрали оборудование. Именно его вывозили на первом этапе реконструкции.

"Главному управлению имущественных отношений пришлось обращаться с иском к фирме в арбитраж. Тогда обсуждалось, что клуб вынудили закрыться, так как была запрещена торговля алкоголем рядом с учебным заведением", – пояснила Елена Безрукова.

Согласно проекту, в здании заменят кровлю, отремонтируют подвал, сделают новые лестницы, установят сцену. Рядом организуют парковку.

Что откроют в бывшей "Зебре"?

Точно не ночной клуб. Это будет площадка для проведения концертов и краевых мероприятий. Для этого построят новый зрительный зал на 449 человек (из них 75 на балконе, – прим. ред.). Установят и новое музыкальное оборудование и светомузыку. Кроме того, после реконструкции в бывшей "Зебре" вновь смогут обучаться студенты музыкального колледжа. Также для посетителей внутри откроют буфет на 30 человек.

Напомним, несколько лет назад территорию, где располагался клуб, пытались выкупить ряд крупных инвесторов. Они планировали возвести на этом месте жилой комплекс. А участок в самом центре города планировали отдать под строительство гостиницы "Рэдиссон". Однако властям и инвесторам в итоге не удалось договориться.

Чем знаменит барнаульский клуб "Зебра"?

Клуб был одним из самых популярных мест города. Именно здесь в начале нулевых проходили самые яркие и необычные вечеринки. Отдохнуть в "Зебру" приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы. Сегодня этот клуб с теплотой в душе вспоминает, пожалуй, каждый барнаулец в возрасте 30-35 лет.
Почитать о влиянии "Зебры" на барнаульскую молодёжь вы можете в нашем спецпроекте об истории ночных клубов города по ссылке.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.07.2021 09:33
Виктор

Хорошо, что это здание не уплыло в частные руки и ещё послужит всем барнаульцам и жителям края, а не какой-то отдельной группе людей!

17.07.2021 09:41
Z

17.07.2021 09:33
Виктор
-----------------------

Да вы, батенька, фантаст.

10лет это помещение музыкальному колледжу было не нужно, а тут вдруг...
БАЦ! И стало надо?
ДК Трансмаш, Сибэнергомаш и другие дк...
Ни чуть не худшее расположение, но состояние лучше - следовательно ремонт за меньшие деньги.
И никому не нужны.

Так что...
Ремонт - аренда - Зебра 2.0?
Это более очевидное развитие событий.

17.07.2021 09:55
- гость -

Что в нем легендарного, кроме того, что милицию вызывали почти каждый вечер. Богема - люди легко ранимые.

17.07.2021 10:59
Виктор

17.07.2021 09:55
- гость -

Ну у каждого свои легенды. Есть много людей среднего возраста, которым воспоминания о Великих тУсах юности сегодня согревают душу

17.07.2021 11:01
- гость -

Зачем отдельный дом, часто без двора, называют "жилой комплекс?

17.07.2021 13:27
- гость -

Легендарный клуб это все же, что-то другое, но никак не Зебра! Ну тУсовалась, тьфу... слово-то какое... ))) А вернее ошивалась некая маргинальная часть в поисках приключений, вот и все. Другое было время, не особо было много развлечений для молодежи в те времена. Здесь и вправду - каждому своё. Но приводить в порядок здание необходимо.

17.07.2021 13:47
гость


17.07.2021 13:27
- гость -

У нас танцы до утра были в Колизей и Чаплин, молодыми там отплясывали.

17.07.2021 17:03
ВКл.

На самом деле клуб был в фое концертного зала Музыкального училища, которое приспособили под клуб. И училище сдавало его в аренду, то есть зарабатывали, куда шли доходы вопрос отдельный. В училище всегда был концертный зал и можно было организовать вход через клуб Зебра и так несколько раз делали. Но не администрация училища. Они учить умеют, но организовать концертную работу не научились. Наконец им дали деньги на ремонт того что они испортили и на че зарабатывали. Ну, прикольно так то.

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