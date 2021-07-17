Белая полоса. Как в Барнауле за 320 млн ремонтируют здание легендарного клуба "Зебра"

Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле отремонтируют здание, где в начале 2000-х располагался культовый ночной клуб "Зебра". А ещё раньше это был концертный зал Алтайского государственного музыкального колледжа. Провести ремонт планируют за 320 миллионов рублей. На объекте уже работает строительная техника. В настоящее время рабочие сносят крыльцо здания. Рассказываем, когда отремонтируют "Зебру", откроют ли там вновь ночной клуб и почему это место является культовым среди алтайской молодёжи начала нулевых.

Как отремонтируют "Зебру"?

Согласно информации портала госзакупок Алтайского края, реконструкция дома по адресу улица Песчаная, 84, будет проходить в три этапа. Срок окончания работ по контракту – не позднее 30 июня 2023 года. Стоимость – 320 миллионов рублей. Бывшее здание музыкального колледжа принадлежит Министерству культуры Алтайского края. Глава ведомства Елена Безрукова напомнила, что долгие годы объект находился в аренде. Владельцы клуба "Зебра" закрыли бизнес в 2011 году, но не убрали оборудование. Именно его вывозили на первом этапе реконструкции.

"Главному управлению имущественных отношений пришлось обращаться с иском к фирме в арбитраж. Тогда обсуждалось, что клуб вынудили закрыться, так как была запрещена торговля алкоголем рядом с учебным заведением", – пояснила Елена Безрукова.

Согласно проекту, в здании заменят кровлю, отремонтируют подвал, сделают новые лестницы, установят сцену. Рядом организуют парковку.

Что откроют в бывшей "Зебре"?

Точно не ночной клуб. Это будет площадка для проведения концертов и краевых мероприятий. Для этого построят новый зрительный зал на 449 человек (из них 75 на балконе, – прим. ред.). Установят и новое музыкальное оборудование и светомузыку. Кроме того, после реконструкции в бывшей "Зебре" вновь смогут обучаться студенты музыкального колледжа. Также для посетителей внутри откроют буфет на 30 человек.

Напомним, несколько лет назад территорию, где располагался клуб, пытались выкупить ряд крупных инвесторов. Они планировали возвести на этом месте жилой комплекс. А участок в самом центре города планировали отдать под строительство гостиницы "Рэдиссон". Однако властям и инвесторам в итоге не удалось договориться.

Чем знаменит барнаульский клуб "Зебра"?

Клуб был одним из самых популярных мест города. Именно здесь в начале нулевых проходили самые яркие и необычные вечеринки. Отдохнуть в "Зебру" приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы. Сегодня этот клуб с теплотой в душе вспоминает, пожалуй, каждый барнаулец в возрасте 30-35 лет.

Почитать о влиянии "Зебры" на барнаульскую молодёжь вы можете в нашем спецпроекте об истории ночных клубов города по ссылке.