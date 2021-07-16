Главу сельсовета осудят за присвоение зарплаты кочегара в Алтайском крае

Глава одного из сельских советов Калманского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств. По версии следствия, руководитель устроил на должность кочегара местного жителя и забирал свою зарплату.
Как данным следствия, осенью 2018 года глава сельсовета распорядился трудоустроить мужчину на должность кочегара без фактической отработки. При этом деньгами, которые переводили мужчине в качестве зарплаты, чиновник распоряжался по своему усмотрению. За три месяца ему удалось присвоить более 27 тысяч рублей, принадлежавших муниципалитету.
В ходе предварительного следствия глава сельсовета от дачи показаний отказался. В целях возмещения ущерба на его автомобиль наложили арест. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд на рассмотрение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Комментарии
Открыли Америку .Да эта фикция везде и всюду .И при СССР и при путине .Контроля то нет никакого .Анархия - мать порядка .
Какая наглость .
А вообще-то повсеместно жуликов полно в сельских администрациях, то и дело слышно тот украл, другой
Похоже на заказную статью борцунов навальнят, что-то слабо верится, что глава сельсовета стал бы рисковать своей свободой и карьерой из-за таких копеек
так это норма любую организацию копни. там таких 3-4, как правило верхушка.