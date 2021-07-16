Штормовое предупреждение объявили на выходные в Алтайском крае

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. С 17 по 19 июля в регионе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), что может привести к возникновению ландшафтных и техногенных пожаров.

По данным Гидрометцентра, 17 июля дневная температура составит +21...+26 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 16 м/c. Ночные температуры составят +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/c, местами порывы до 14 м/c.

К 18 июля в Алтайском крае потеплеет до +24...+29 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/c. Ночная температура составит +10...+15 градусов, в отдельных районах дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле 17 июля ожидается +21...+23 градуса, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Ночью термометр покажет +12...+14 градусов, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/c.

18 июля в городе потеплеет до +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 6-11 м/с. Ночная температура составит +13...+15 градусов, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.