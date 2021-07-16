Пропавший в Томской области самолёт Ан-28 обнаружили

Пропавший в Томской области самолёт Ан-28 сибирской авиакомпании "СиЛА" нашли. Он совершил жёсткую посадку.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту находились 19 человек, в том числе двое детей. Все они живы. Сейчас они выбрались из самолёта. Экстренные службы ищут площадку для посадки у места крушения и эвакуации пострадавших.

Следственный комитет Томской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Напомним, что пассажирской самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области вечером 16 июля. У воздушного судна сработал аварийный маяк. По предварительным данным, приземление произошло возле села Бакчар.