Микроавтобус протаранил здание "Марии Ра" в Рубцовске

Очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о смертельном ДТП. Авария произошла 17 июля на пересечении ул. Пролетарской и пер. Гражданского.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в угол здания. Автомобиль получил серьёзные повреждения, а водитель скончался на месте от полученных травм.
"Влетел в ямку на Гражданском, видимо, что-то повредил в подвеске, откинуло и прямо в стену магазина "Мария Ра". Погиб, к сожалению", – написал один из подписчиков.
На месте работают правоохранители, медики и сотрудники МЧС. Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Виноват конечно же только Путин, это все из-за него. Неправильно спроектировали углы здания и вообще не там построили. Истинно говорю вам скоро Земля налетит на небесную ось, тьфу это не про это, зачеркнуть и читать так если бы этим всем занимался наш Абориген никакого ДТП в принципе быть не могло.
17.07.2021 12:48
и.о. Аборигена
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Эээээммм...
Только заголовок прочитали?
Текст не читали?
"Влетел в ямку на Гражданском" - всё спроектировано, возможно, очень даже не плохо. Только вот дороги, очевидно, нет.
17.07.2021 13:11
Z
Может задремал? До перекрестка от силы метров 20.
Где он там ямку нашел? Почти каждый день там езжу, никаких серьезных ямок нет.