Микроавтобус протаранил здание "Марии Ра" в Рубцовске

Очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о смертельном ДТП. Авария произошла 17 июля на пересечении ул. Пролетарской и пер. Гражданского.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в угол здания. Автомобиль получил серьёзные повреждения, а водитель скончался на месте от полученных травм.

"Влетел в ямку на Гражданском, видимо, что-то повредил в подвеске, откинуло и прямо в стену магазина "Мария Ра". Погиб, к сожалению", – написал один из подписчиков.

На месте работают правоохранители, медики и сотрудники МЧС. Подробности происшествия уточняются.