Ремонт Старого моста завершили на 85%

Работы по реконструкции Старого моста выполнили на совмещённой части конструкции, а также на эстакаде со стороны города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эксперт дорожного хозяйства Упрдор "Алтай" Артём Онищенко отметил, что готовность объекта составляет 85%.
"На левобережной эстакаде и совмещённой части сегодня подрядчик заканчивает устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Обновлённая конструкция будет служить не менее 50 лет", – сказал он.
Чтобы повысить надёжность и долговечность, на объекте заменили практически все конструктивные элементы. На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки, а в составе совмещённой части – 370 металлических плит, каждая из которых выполнена по индивидуальному проекту.
Сейчас на эстакаде со стороны Новоалтайска выполняют омоноличивание бетонных элементов и гидроизоляцию. Также там установят новое освещение и перильное ограждение. На протяжении 1,3 километра смонтируют усиленное барьерное ограждение и уложат покрытие на тротуаре. По графику ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября.
Комментарии
А куда деньги будут списывать теперь, которые каждый год на ремонт старого моста выделили? Новый постарел,теперь его чинить ежегодно надо будет?
17.07.2021 15:51
- гость -
Не подсказывайте идеи!
Полтора года на ремонт... Китайцы за неделю бы отремонтировали...
А куда деньги будут списывать теперь, которые каждый год на ремонт старого моста выделили? Новый постарел,теперь его чинить ежегодно надо будет?
Через полгода полотно в дырах будет - ставлю 10 литров пива
Китайцы за неделю бы отремонтировали...
Китайцы бы уже здесь ГЭС поставили и затопили бы всё до самого Новоалтайска, повыселив всех, кто мешает.
Показывали по телеку эту замутку
Все металлические части ржавые, Фильмокруту сказали что железо принадлежит РЖД
Так что готовьтесь к РЖДвскому годовалому покрасу
если там поставить ГЭС затопит не только до Алтайки а весь Первомайский район еще и Тальменский прихватит.
Ну что у нас за народ, блин. Казалось бы, хорошая новость, мост доделывают, возможно досрочно. Так нет же и из хорошей новости стараются негатив обозначить.