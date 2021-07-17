Ремонт Старого моста завершили на 85%

Работы по реконструкции Старого моста выполнили на совмещённой части конструкции, а также на эстакаде со стороны города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эксперт дорожного хозяйства Упрдор "Алтай" Артём Онищенко отметил, что готовность объекта составляет 85%.

"На левобережной эстакаде и совмещённой части сегодня подрядчик заканчивает устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Обновлённая конструкция будет служить не менее 50 лет", – сказал он.

Чтобы повысить надёжность и долговечность, на объекте заменили практически все конструктивные элементы. На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки, а в составе совмещённой части – 370 металлических плит, каждая из которых выполнена по индивидуальному проекту.

Сейчас на эстакаде со стороны Новоалтайска выполняют омоноличивание бетонных элементов и гидроизоляцию. Также там установят новое освещение и перильное ограждение. На протяжении 1,3 километра смонтируют усиленное барьерное ограждение и уложат покрытие на тротуаре. По графику ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября.