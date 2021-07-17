Два грузовых поезда столкнулись в Амурской области

Два человека погибли и два пострадали в результате лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

"По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак – Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли", – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".