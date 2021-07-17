Подростки спасли тонущую семью в Алтайском крае

Двое подростков спасли утопающую бабушку и внучку на реке Песчаной в Смоленском районе. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Женщина пришла на речку с двумя внучками. Одна из них взобралась на резинового крокодила и поплыла в сторону бабушки. На самом глубоком месте её снесло течением и девочка стала тонуть. Бабушка, которая увидела это, бросилась ей на помощь, но не смогла вытащить ребёнка.
Отдыхающие не пытались помочь утопающим, и тогда на подмогу им отправились два подростка. Они забежали в воду и спасли бабушку с внучкой.
Подростки не считают свой поступок героическим, бездействие других, по их мнению, зависит от воспитания.
Комментарии
Молодцы
Подростки не то что воспитание отличное имеют а просто не знают цену своей жизни вот и бросились на глубину... Сами могли не выплыть и было б 4 трупа...
Подростки молодцы! А вот отдыхающие.... Человеческое лицо теряется с каждым годом всё сильнее. Деградация. Принцип- Каждый за себя; Человек человеку- волк. Советское воспитание убито.