Подростки спасли тонущую семью в Алтайском крае

Двое подростков спасли утопающую бабушку и внучку на реке Песчаной в Смоленском районе. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Женщина пришла на речку с двумя внучками. Одна из них взобралась на резинового крокодила и поплыла в сторону бабушки. На самом глубоком месте её снесло течением и девочка стала тонуть. Бабушка, которая увидела это, бросилась ей на помощь, но не смогла вытащить ребёнка.

Отдыхающие не пытались помочь утопающим, и тогда на подмогу им отправились два подростка. Они забежали в воду и спасли бабушку с внучкой.

Подростки не считают свой поступок героическим, бездействие других, по их мнению, зависит от воспитания.