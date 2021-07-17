В России снижается спрос на жильё

Минстрой в июле 2021 года зафиксировал снижение спроса на жильё в России. О ситуации на рынке недвижимости в стране рассказал замминистра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин.

Стасишин отметил, что подобную динамику отметили после 1 июля. Однако россиянам до сих пор доступна покупка жилья по льготным программам.

"Посмотрим, что будет осенью", – цитирует Стасишина ТАСС.

Стасишин добавил, что на рынке недвижимости нужно стабилизировать цены, для чего необходимо достичь баланса между спросом и предложением. Власти также не стали "влезать в рынок регулированием с федерального либо регионального уровня".