В России снижается спрос на жильё

Минстрой в июле 2021 года зафиксировал снижение спроса на жильё в России. О ситуации на рынке недвижимости в стране рассказал замминистра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин.
Стасишин отметил, что подобную динамику отметили после 1 июля. Однако россиянам до сих пор доступна покупка жилья по льготным программам.
"Посмотрим, что будет осенью", – цитирует Стасишина ТАСС.
Стасишин добавил, что на рынке недвижимости нужно стабилизировать цены, для чего необходимо достичь баланса между спросом и предложением. Власти также не стали "влезать в рынок регулированием с федерального либо регионального уровня".
Комментарии
Пузырь скоро будет сдуваться.
1. население уменьшается.
2. стройматериалы сильно выросли, а люди богаче не стали.
3. все со всей страны валят в Мск, СПб, Краснодар и на Черное море, по всей стране вообще спад должен начаться.
имхо