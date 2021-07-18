Глава Алтайского края создал региональный штаб по газификации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о создании регионального штаба по газификации. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно положению о новой структуре, основная её задача – выработка предложений по улучшению механизма подключения к природному газу жителей населённых пунктов, в которых имеются газовые сети.

В частности, она будет разрабатывать механизм реализации программы догазификации и изучать отказы заявителям в подключении, чтобы на основании этого выработать предложения.

В состав регионального штаба войдут представители правительства Алтайского края, органов исполнительной власти, которые отвечают за организацию газоснабжения и газификацию, специалисты газоснабжающих организаций. Кроме того, на заседания будут приглашать различных специалистов.

Обеспечивать деятельность регионального штаба по газификации будет Минстрой Алтайского края.