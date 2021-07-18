Глава Алтайского края создал региональный штаб по газификации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о создании регионального штаба по газификации. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно положению о новой структуре, основная её задача – выработка предложений по улучшению механизма подключения к природному газу жителей населённых пунктов, в которых имеются газовые сети.
В частности, она будет разрабатывать механизм реализации программы догазификации и изучать отказы заявителям в подключении, чтобы на основании этого выработать предложения.
В состав регионального штаба войдут представители правительства Алтайского края, органов исполнительной власти, которые отвечают за организацию газоснабжения и газификацию, специалисты газоснабжающих организаций. Кроме того, на заседания будут приглашать различных специалистов.
Обеспечивать деятельность регионального штаба по газификации будет Минстрой Алтайского края.
Комментарии
Частных собственников когда в закон поставят??? Ни смету не показывают, цифры за разрешение с потолка называют, кто не нравится отказ!!! За получение денег даже расписку не пишут - откровенное уклонение от налога!!! Полный беспредел, и самое обидное не проложить вторую трубу!
Факт. Только комиссии и штабы создавать.
Реальная работа даже не предвидится - что и требовалось доказать! Одно только протирание штанов за сочинением очередной "нетленки".
штаб есть-газификации нет...
Штаб! Ураааааа! Войска готовы?