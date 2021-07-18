Трое детей пострадали в смертельном ДТП на трассе Барнаул – Бийск

Фото: "В Курсе 22", Barnaul 22

Подробности смертельного столкновения автомобилей Toyota Camry и Hyundai Creta рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края. Авария произошла 18 июля в 11:45 в Троицком районе на 275-м километре Чуйского тракта.

"Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, при движении со стороны города Бийска в направлении города Барнаула не справился с управлением, допустил боковое столкновение с автомобилем Hyundai Creta, движущимся во встречном направлении, под управлением женщины-водителя 1978 года рождения", – уточнили в ведомстве.

В результате погибли три человека, находившиеся в Toyota: водитель, 22-летняя девушка и девятилетняя девочка.

В Троицкую ЦРБ госпитализировали водителя Hyundai Creta и троих несовершеннолетних пассажиров: мальчиков 2 и 12 лет, а также девочку 2007 года рождения. 37-летнему пассажиру Hyundai медицинская помощь не потребовалась.

Правоохранители работают на месте происшествия. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.