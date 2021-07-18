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Новости

Трое детей пострадали в смертельном ДТП на трассе Барнаул – Бийск

, ИА "Амител"
Погибли три человека, в том числе ребёнок

Фото: "В Курсе 22", Barnaul 22

Подробности смертельного столкновения автомобилей Toyota Camry и Hyundai Creta рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края. Авария произошла 18 июля в 11:45 в Троицком районе на 275-м километре Чуйского тракта.

"Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, при движении со стороны города Бийска в направлении города Барнаула не справился с управлением, допустил боковое столкновение с автомобилем Hyundai Creta, движущимся во встречном направлении, под управлением женщины-водителя 1978 года рождения", – уточнили в ведомстве.

В результате погибли три человека, находившиеся в Toyota: водитель, 22-летняя девушка и девятилетняя девочка.

В Троицкую ЦРБ госпитализировали водителя Hyundai Creta и троих несовершеннолетних пассажиров: мальчиков 2 и 12 лет, а также девочку 2007 года рождения. 37-летнему пассажиру Hyundai медицинская помощь не потребовалась.

Правоохранители работают на месте происшествия. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.07.2021 14:40
- гость -

Ужасающая смертность на дорогах вызывает вопрос о целесообразности содержания службы гибдд.

18.07.2021 14:58
Виктор

Почему-то с этого участка тракта, от Бийска до Новоалтайска, часто такие новости приходят. Заколдованный он что ли?

18.07.2021 15:16
Гость

4 полосы с разделительной
И смертность в разы сократится

18.07.2021 15:59
- гость -

18.07.2021 15:16
Гость

Только так

18.07.2021 16:07
- гость -

Четыре полосы. Только так. Все знают какой трафик в горный на отдых. На отдых и за смертью. Трасса с поворотами и горками. Пожалуйста, власти, сделайте уже что нибудь, бог с этими выборами... дураков на дороге меньше не станет, потому что их в жизни меньше не будет.

18.07.2021 16:16
- гость -

18.07.2021 15:16
Гость
4 полосы с разделительной
И смертность в разы сократится

учитывая протяженность самой России и ее дорог - это слишком дорого и нерентабельно.
Стране необходимо развивать воздухоплавание.

18.07.2021 16:17
Z

"Катался" там немного.
Там очень холмистая местность: верх-вниз, вправо-влево...
А с холмика авто, которое быстрее 100 км/ч в принципе ехать не может, там легко набирает 150...

Никогда не придавал значения сообщениям с тех участков.

Осознал - исправлюсь.

18.07.2021 16:33
гiсть

А с холмика авто, которое быстрее 100 км/ч в принципе ехать не может, там легко набирает 150
--
это на какой машине? на запорожце что ли?

18.07.2021 16:39
Z

18.07.2021 16:33
гiсть

это на какой машине? на запорожце что ли?
-----------------------
Почти.
Ниссан Куб 05г.
1,3л, 90л/с
Аэродинамика кирпича.

Приврал конечно
На трассе 100км/ч он держал хорошо, обгоны на нём страшноваты были, фуры буквально засасывали его под себя.

Но там - 150 под горочку... Было весело....

18.07.2021 17:04
- гость -

Часто доводится ездить по этой дороге и возникает вопрос: где набрали бригаду ленивцев, которая занимается расширением дороги? У них почасовая оплата?

18.07.2021 17:12
гiсть

фуры буквально засасывали его под себя
---
по-моему машина реагирует на ветер больше из-за неисправных амортизаторов, чем от плохой аэродинамики

18.07.2021 17:13
гiсть

я имею в виду то, как ее раскачивает от прошедшей встречной фуры

18.07.2021 17:48
Z

18.07.2021 17:13
гiсть
я имею в виду то, как ее раскачивает от прошедшей встречной фуры
-----------------------

За время эксплуатации ремонтировал только раз правую переднюю стойку.
Являюсь исключительно пользователем авто.
Возможно что-то и было неисправно/изношено.

Погуглите - это легкая малолитражка с раздутым кузовом/салоном.
Фуры и боковой в ней чувствовались оч.ощутимо.

Но машинка прикольная - до сих пор улыбает))))

18.07.2021 18:03
гiсть

я знаю что за машина Куб
у меня Ока была. и иногда ездил на чужой. вот у моей были плохие амортизаторы сзади, она реагировала на ветер. чужая - нет
желания выжать из нее максимум не возникало. там на скорости 125 (можно было так ездить) оборотов наверное за 5000 и выше. на передаче под горку она быстро не поедет (из-за чрезмерно больших оборотов так можно двигатель вывести из строя), на нейтрали нет смысла, да и наверное под гору любая машина на нейтрали будет разгоняться до 130, не больше, воздух уже будет тормозить
особых проблем с обгоном на оке не было, я и сейчас на обычной машине (объем 1.6) редко обгоняю

18.07.2021 18:47
александр

да вааще запретить машины пешком ходить полезно и 17 тысячь будут в живых

18.07.2021 20:28
Гость

Гостю 16.16
Да где-то по воздуху ,а где то по воде ,вот точно поплывем .

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