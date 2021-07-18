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Новости

По Алтайскому краю впервые проедет двухэтажный поезд

, ИА "Амител"
Он совершит остановку в Славгороде
Фото: rzdtour.com

Фото: rzdtour.com

Круизный двухэтажный поезд впервые проедет по территории Алтайского края в рамках тура для путешественников. Об этом сообщает "РЖД Тур".

Маршрут будет выглядеть следующим образом: Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск – Кругобайкальская железная дорога – Порт Байкал – Москва.

В Славгород поезд прибудет 26 июля в 13 часов. Туристам анонсировали встречу с гидами на перроне, организованный проход в автобусы и трансфер на озеро Большое Яровое, где они смогут насладиться одним из популярнейших мест отдыха в Алтайском крае.

Со станции Славгород поезд с туристами отправится в 19 часов. Следующим пунктом назначения для них станет Красноярск.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.07.2021 20:45
- гость -

Тур по зоопаркам России.

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