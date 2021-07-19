Скромный манул попал в объектив фотоловушки на Алтае

Краснокнижный манул заметил фотоловушку в Сайлюгемском национальном парке, когда шёл по чьёму-то следу.
В отличие от собратьев, которые ранее даже обнюхивали камеру и тёрлись об неё, этот оказался слишком скромным и, вдоволь наглядевшись на диковинку, отправился дальше по своим кошачьим делам.
Видеозапись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Манул – дикий кот, обитающий в труднодоступных районах Кавказа, Китая, Монголии, Средней Азии. Этот зверёк обладает повышенной пушистостью, из-за чего выглядит довольно крупным. Однако длина его тела чуть больше 50 см, а весит он три-пять килограммов.
В отличие от домашних кошек, зрачки у манула круглые, а не вертикальные. При этом животное имеет довольно угрюмый вид, что, собственно, отвечает и характеру манула – его невозможно приручить.
Манул занесён в Красную книгу Российской Федерации, в Красный список Международный союз охраны природы со статусом "близкий к угрожаемому исчезновению" и в Приложение II Конвенции CITES (1995).
Комментарии
Погладь кота,...
Знатная зверюга!
Странно а на RT сегодня появилось несколько другое видео со снежным барсом.Но та же фотоловушка )
Роскошный снежный барс устроил гляделки в том же месте,но в другое время ))