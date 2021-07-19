Ещё в двух районах Алтайского края ввели карантин из-за нашествия уссурийского полиграфа

В Кытмановском и Красногорском районах с 16 июля действует карантин в связи с выявлением опасного вредителя, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В Кытмановском районе площадь карантинных зон составила 4710 га, в Красногорском – 4090 га.

"Введённый карантинный фитосанитарный режим направлен на ликвидацию очагов и исключение распространения карантинного объекта", – уточнили в ведомстве.

Напомним, что во второй половине июня аналогичные меры из-за вредителей ввели в Курьинском и Змеиногорском районах.

Уссурийский полиграф – это насекомое-короед, которое несёт с собой гибель насаждений, особенно сибирской пихты.

Для борьбы с вредителем используют сплошные санитарные рубки. Согласно рекомендациям специалистов, рубки важно начинать, когда пихта уже заселена и у нее нет шансов остаться в живых, а жуки ещё не закончили на ней развитие и будут уничтожены вместе с вырубаемой древесиной.