Стало известно, какие смартфоны предпочитают жители Алтайского края

Жители Барнаула и Бийска предпочитают пользоваться смартфонами Apple, а жители Рубцовска выбирают Samsung, сообщили amic.ru в пресс-службе МТС.
В компании отметили, что по сравнению с началом 2020 года, в первом полугодии 2021-го объём продаж снизился на 40%. При этом средняя стоимость устройства выросла на 55% – до 22 тысяч рублей. В Бийске и Рубцовске объём продаж смартфонов также сократился на 50%, а средняя стоимость устройств в Бийске составила 20 тысяч рублей (+60%) и 14 тысяч рублей в Рубцовске (+30%).
"В качестве основного тренда на барнаульском рынке смартфонов отмечается смещение спроса в сторону премиальных моделей. Так, продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 44% в натуральном выражении, а на первом и втором месте в рейтинге топ-5 смартфонов находятся модели Apple iPhone 11 с объёмом памяти на 128 и 64 гигабайта. На третьем и четвёртом месте – Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A. Замыкает список Samsung Galaxy A02", – говорится в сообщении.
Как и в Барнауле, в Бийске в первую пятёрку также вошли две модели iPhone. Жители Рубцовска проголосовали рублём за Samsung А02, который возглавил местный рейтинг. В топ-5 вошли также три модели Redmi и ни одного смартфона Apple.
Комментарии
Две разнонаправленные тенденции, свидетельствующие о всё более растущем расслоении общества:
с одной стороны общее падение продаж на 40% в Барнео и на 50% в Бийске и Рубчике, при средней стоимости приобретаемого гаджета в 22, 20 и 14 тысяч соответственно (за эти деньги только крепко бэушный айфон лохматого поколения светит), а с другой стороны рост продаж Эппл на 44% при всё увеличивающейся цене айфонов из-за курса рубля.
То есть, основная масса беднеет, отказывает себе в покупках вдвое чаще, чем раньше, а часть народонаселения не отказывает себе ни в чём.
Вот так и живём.
19.07.2021 12:50
- гость -
не совсем согласен. у меня на предприятии двое коллег, молодых, зеленых, живя на съемной квартире, не имея ни машины ничего за душой, оформили кредиты и взяли в кредит телефон.
Нет более тупого поступка на мой взгляд. Но почему то поколение считает, что не важно есть ли крыша над головой, но айфон у тебя быть должен, и не думают, что сегодня они взяли кредит и купили эту безделушку, а завтра они его разбили. и что?
P.S. не любитель продукции яблочников по многим причинам, в частности из за огромного количества ограничений, ну и из за вечных проблем с ними, при разработке вебсайтов.
P.S.2. Сяоми редми ноте 9 Про. Считаю продукцию этой фирмы золотой серединой. И очень большим плюсом инфракрасный порт, превращающий телефон в любой пульт от любой техники. на 85% из за этого, уже не первая модель телефона этой марки, и следующий уже подходит время менять - тоже будет сяоми!
19.07.2021 13:30
krash
Держал я в руках эти Сяоми. Извините, но нет. Гоуноу полнейшее. Возьмите 11-й или 12-й, и любой флагман Сяоми, вам достаточно будет 10 секунд, чтобы понять где товар, а где эрзац товара.
По качеству с Эппл может Самсунг спорить, но это тоже не ценовая ниша Сяоми, они почти вровень с Эппл.
ИК-порт настолько неочевидная и малополезная фича, что трудно это обсуждать всерьез.
Меня устраивает экосистема АйОС, а вот Андроид я совершенно не воспринимаю.
Телефон у меня как органайзер и средство связи, как музыка и фото под рукой, а для рабочих целей у меня есть компьютер - ноутбук, там нет никаких ограничений или закрывашек. А вот в телефоне мне не нужны флэшки с музыкой или фильмами, у меня Эппл Мьюзик решает все вопросы, и подписки на нужные киноагрегаторы.
Каждый решает сам для себя. Вам нравится Сяоми, мне Айфон. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Philips Xenium 9@9++ - идеальное устройство для связи. Выпущен в 2003 году, батарея держит 2 недели. Дозвон из любого погреба. Никаких отвлекающих излишеств.
Держал я в руках эти Сяоми. Извините, но нет. Гоуноу полнейшее. Возьмите 11-й или 12-й, и любой флагман Сяоми, вам достаточно будет 10 секунд, чтобы понять где товар, а где эрзац товара.
Запахло Евпаторием.
19.07.2021 13:45
Митенька ржевский
Вам тогда проводной телефон нужен - там вообще нечем отвлечь.
И ещё: доставляют эти староверы, которым надо телефоном гвозди забивать, и зарядка чтобы раз в полгода. У тебя руки отсохнут положить телефон на бесконтактную зарядку дома или в автомобиле? У меня нынешняя модель к концу дня ещё на половину заряжена. Мне более чем достаточно.
Нормальный андроид за 20 тыщ не хуже айфона за 80.
А клиентура айфонов делится этак на 20/80: 20% устраивает функционал и стоимость, покупают его за 2-недельную зарплату и не парятся, а для 80% это понты и чтобы как у всех.
У знакомого дочка айфон просила: "Папа, у всех девочек в классе есть айфоны, только у меня нет, на меня как на лохушку смотрят". Купили и ей, чтобы не как лохушка. Юношеское подражательство и кумиры.
Вам тогда проводной телефон нужен ...
У него и ботинки десятилетние, а что - аккуратно носит же ))) и пиНжаку 15 лет - редко же одевает.)))))
19.07.2021 14:09
Разница в том что через 5 лет у тебя будет iPhone в том же состоянии и отлично работающий, который получал все это время обновление все это время, и через год уже не рабочий андроид.
Разница в том что через 5 лет у тебя будет iPhone в том же состоянии и отлично работающий
вот так вас богатеньких лошков и разводят. 6s и 6s+ отрубают от официальных обновлялок. придется тебе новый покупать. бггг
Бараны, делающие культ из телефонов, машин, часов, тёлок, бухла, но прочитавшие и понявшие раз в 10 меньше, чем я, книг, смотрящие по вечерам ТНТ и Браззерс под пивко... каколе ваше собачье дело, какие у меня ботинки? Хотя, ограниченных всегда волнуют бренды