Стало известно, какие смартфоны предпочитают жители Алтайского края

Жители Барнаула и Бийска предпочитают пользоваться смартфонами Apple, а жители Рубцовска выбирают Samsung, сообщили amic.ru в пресс-службе МТС.

В компании отметили, что по сравнению с началом 2020 года, в первом полугодии 2021-го объём продаж снизился на 40%. При этом средняя стоимость устройства выросла на 55% – до 22 тысяч рублей. В Бийске и Рубцовске объём продаж смартфонов также сократился на 50%, а средняя стоимость устройств в Бийске составила 20 тысяч рублей (+60%) и 14 тысяч рублей в Рубцовске (+30%).

"В качестве основного тренда на барнаульском рынке смартфонов отмечается смещение спроса в сторону премиальных моделей. Так, продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 44% в натуральном выражении, а на первом и втором месте в рейтинге топ-5 смартфонов находятся модели Apple iPhone 11 с объёмом памяти на 128 и 64 гигабайта. На третьем и четвёртом месте – Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A. Замыкает список Samsung Galaxy A02", – говорится в сообщении.

Как и в Барнауле, в Бийске в первую пятёрку также вошли две модели iPhone. Жители Рубцовска проголосовали рублём за Samsung А02, который возглавил местный рейтинг. В топ-5 вошли также три модели Redmi и ни одного смартфона Apple.