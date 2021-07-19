В Алтайском крае за сутки выявили 266 случаев коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 822, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+101 человек за сутки), Рубцовске (+24) и Бийске (+21).
Выздоровели за весь период 47 973 человека, в том числе 39 – за последние сутки.
Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3711 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 692 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 712 коек.
Комментарии
к выборам на спад пойдет
19.07.2021 12:55
- гость -
Полегчало?
261, 265,267,265,266- количество тестов ограничено? Или как год с небольшим назад-2 недели 69? Хоть бы им Турчак чего-нибудь "привёз",что-ли?
Сколько привитых среди заболевших, тяжёлых и умерших?
Эта цифра позволит увидеть пользу вакцины.
19.07.2021 14:43
$
Делай запрос в МинЗдрав, тебе никто не обязан тут отчитываться. Шевели сам своей жирной .опой.