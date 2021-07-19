Поезд сбил пьяного жителя Алтайского края

25-летний житель Алтайского края получил травму, попытавшись перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавшего затянуло к составу воздушными массами, после чего его сбил вагон.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, инцидент произошёл в минувшие выходные. Как установили полицейские, мужчина собирался перейти пути в неположенном месте и стоял на краю железнодорожной шпалы, находясь недопустимо близко к поезду.

В результате мужчину затянуло порывом воздуха, и его сбил вагон. Мужчину доставили в лечебное учреждение Барнаула. По предварительной информации, он был пьян.

Сотрудники барнаульского отделения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку. Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожного транспорта, который представляет собой повышенную опасность.