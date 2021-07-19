Власти Барнаула заплатят 18,3 млн рублей за расчёты пассажиропотоков

Мэрия Барнаула заключила многомиллионный контракт на выполнение научно-исследовательской работы, связанной с разработкой проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города общественным транспортом и проведением инструментального обследования пассажирских потоков.

Победителем тендера стало ООО "Центр экономики инфраструктуры". Как следует из информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составила 18 375 001 рубль.

От подрядчика требуется провести все необходимые измерения и вычисления, чтобы подготовить оптимальную схему движения общественного транспорта с учётом потребностей населения.

Выполнение работ по контракту планируют осуществить в два этапа. Первый – до 30 ноября 2021-го, второй – до 28 февраля 2022-го.

"Специалисты опросят барнаульцев о транспортном обслуживании, определят потребность горожан в автобусном сообщении, вместимости автобусов и интервалах движения, – уточнили в мэрии. – Подрядчик проанализирует состояние маршрутной сети, направлений и интенсивности автомобильных потоков".

Для этого в общественном транспорте установят специальное оборудование, чтобы обследовать пассажиропоток.