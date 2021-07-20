Обвиняемый в изнасиловании ребёнка бежал из-под домашнего ареста в Алтайском крае

Житель Алтайского края разыскивается за сексуальное насилие над ребёнком. Мужчина сбежал из-под стражи ещё в декабре 2020 года, срезав с ноги браслет, сообщили amic.ru в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста") и ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение, совершённое с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцати лет) разыскивается Олейник Иван Васильевич, 14.11.1980 г.р., житель Тальменского района Алтайского края", – говорится в сообщении полиции, поступившим в редакцию.

Как сообщил источник amic.ru, обвиняемый в тяжких преступлениях находился под домашним арестом. Его должны были доставить в суд на очередное заседание, когда обнаружили, что он сбежал. Перед побегом обвиняемый избавился от телефона, SIM-карты, зачистил аккаунты в социальных сетях.

В полиции предполагают, что преступник может сейчас находиться в другом регионе и называться другим именем. После задержания обвиняемому грозит заключение под стражу. "Олейник И.В. может совершать аналогичные преступления. В связи с чем просим оказать содействие в установлении местонахождении разыскиваемого", – подчеркнули в ГУВД.

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 173 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Вместе с Олейником сбежала и его сожительница 1997 г.р. Перед исчезновением женщина также избавилась от телефона, SIM-карт и удалила аккаунты из соцсетей.

Если вам что-то известно о местонахождении Олейника, сообщите об этом по телефонам: (3852) 393-102, +7-903-912-7860. Анонимность гарантируется.