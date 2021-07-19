Спасатели вывели 14 человек из горящей многоэтажки в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Квартира в девятиэтажном доме загорелась в Барнауле на улице Солнечная днем 19 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в социальной сети "ВКонтакте".

По прибытии спасателей горела одна из квартир, было сильное задымление. Открытое горение оперативно потушили, не дав огню перекинуться на другие квартиры.

Спасатели по лестничным клеткам эвакуировали 14 жильцов соседних квартир и вывели их в безопасную для жизни и здоровья зону. Еще 34 человека покинули задымленную территорию самостоятельно.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.