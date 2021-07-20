Жители Алтайского края победили во всероссийском конкурсе "Семья года"

Жителей Рубцовска признали победителями в номинации "Семья – хранитель традиций" всероссийского конкурса "Семья года". Об этом сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края.

Всего в номинации победителями признали 17 семей из разных регионов России. Семья Кошель стала одной них. Максим и Наталья Кошель живут в счастливом браке уже 17 лет.

"Свою задачу как родителей видят в том, чтобы вырастить детей в семейных традициях и ценностях достойных продолжателей рода, – рассказали в ведомстве. – Именно тогда, считают они, дети вырастут здоровыми, крепкими духом, уверенными в себе и в своих силах, чувствуя защиту своего рода, предков и семьи".

Это не первый триумф представителей Алтайского края в конкурсе "Семья года". Так, в 2016 году в номинации "Молодая семья" победили Щербановы из Кулундинского района. В 2017-м победа досталась камнерезам Поспеловым из Курьинского района (номинация "Семья – хранитель традиций"), в 2018-м – Унгер из Табунского района ("Многодетная семья"), в 2019-м – Белан из Ключевского района ("Молодая семья"), в 2020-м – Королевым из Павловского района ("Сельская семья").