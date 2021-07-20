Побит рекорд скорости проводного интернета

В Японии побили рекорд скорости проводного интернета. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Информация о новом достижении была раскрыта в ходе Международной конференции по оптоволоконной связи. В отчёте говорится, что инженерам удалось "разогнаться" до 319 терабит в секунду. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году – тогда эксперты смогли достичь скорости в 178 терабит в секунду.

Показатель более 300 терабит в секунду был поставлен на оптоволоконной сети общей протяжённостью более трёх тысяч километров. Японским инженерам пришлось использовать четыре сердечника, которые представляют собой стеклянные трубки, помещённые в волокна, передающие данные, вместо обычного стандартного сердечника.

В отчёте говорится, что новый рекорд был поставлен на существующей инфраструктуре. Иными словами, чтобы увеличить скорость интернета до высочайших показателей, необходимо провести небольшую модернизацию текущей инфраструктуры.