В Госдуме предложили выплачивать деньги пенсионерам за прививку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Письмо с соответствующей просьбой политик направил главе Минтруда России Антону Котякову, сообщает RT.

В своём обращении чиновник отметил, что руководство ряда регионов России стремится оформить стимулирующие к вакцинации выплаты пожилым жителям страны. Однако на федеральном уровне решений для данного вопроса пока нет.

"Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", – заявил Власов в обращении.

Кроме того, депутат добавил, что выплаты значительно поддержат пожилых людей и станут ощутимым стимулом в вопросе вакцинации.