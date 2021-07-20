В Госдуме предложили выплачивать деньги пенсионерам за прививку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Письмо с соответствующей просьбой политик направил главе Минтруда России Антону Котякову, сообщает RT.
В своём обращении чиновник отметил, что руководство ряда регионов России стремится оформить стимулирующие к вакцинации выплаты пожилым жителям страны. Однако на федеральном уровне решений для данного вопроса пока нет.
"Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", – заявил Власов в обращении.
Кроме того, депутат добавил, что выплаты значительно поддержат пожилых людей и станут ощутимым стимулом в вопросе вакцинации.
Комментарии
типа сразу на похороны подачка? Маркетологи однако. А еще лучше , делая прививку расдавать флаеры с рекламкой, гробы, похоронные услуги и прочее. как вам? Профит же! Чем не ЗАБОТА о пенсионерах?
Когда депутаты увеличили пенсионный возраст, то они тоже верещали, что это на благо пенсионеров! Говорили, что это даст возможность значительно увеличить пенсионные выплаты людям!
20.07.2021 08:33
krash
+100500
Да , а как их заставить прививаться? Работающих работодатель уволить грозит и они идут вакцинироваться, а пенсионеров как заставить?
Щас!!!!!!!!!!!!!!!!!!
единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан
А при ревакцинации тоже платить будут? И действительно, не указано "для неработающих пенсов".
To krash: желаю долго не знакомиться с ценником на ритуальные услуги. Хотя пенсам гроб бесплатно.
Интересная статья на сайте "Свободной прессы":
Народ один, «корона» разная: почему на Украине эпидемия сошла на нет?
40-миллионная незалежная держава, где сорвали COVID-вакцинацию, сегодня имеет меньше двухсот заболевших в сутки.
Главная загадка — количество привитых украинцев ничтожно мало, менее 4%. Получается, цифры свидетельствуют, что укроэпидемия сама по себе практически сошла на нет.
Умные люди давно вакцинировались, а тем, кто верит и подпевает сетевым дерьмомётам. в свою очередь поющим с хохло-чухонских голосов, никакие выплаты не помогут вернуть мозги.
20.07.2021 09:09
- гость -
А с моей точки зрения это вы глупый человек и поддаетесь стадному инстинкту и кнуту пастуха!
Мое высказывание относится именно к вам! Вы умеете жить только по указке других и думать своей головой не приучены!
Каждый человек решает сам за себя ставить ему прививку или нет. Одним она необходима, другим она нужна для безопасности, а третьим вакцинация не требуется, т.к. у них организм сам справляется с вирусом! В данной ситуации нельзя делить людей на умных или глупых! Точно также и нельзя говорить, что вакцинация это плохо или хорошо!
8-33,
дааааааааааааааааааааа-точно!
заботка очередная правителей волшебством пахнет...
Если выключить 1 канал, то эпидемия сама по себе прекратиться
20.07.2021 08:42
- гость -
Говорили, что это даст возможность значительно увеличить пенсионные выплаты людям!
Тут главный вопрос кто входит в этот список "людей" . Депутаты, судьи, прокуроры, спецслужбы?
А покроют ли эти деньги стоимость лечения последствий от прививки?
Лихо они пенсов списать решили!
10 тыщ и нет человека! И пенсию годами платить не надо!
20.07.2021 10:13
Вопрос
А покроют ли эти деньги стоимость лечения последствий от прививки?
Вы думаете это кто-то собирается делать?
в размере десяти тысяч рублей
Хорошая идея. Но не пройдет
40-миллионная незалежная держава, где сорвали COVID-вакцинацию, сегодня имеет меньше двухсот заболевших в сутки.
Главная загадка — количество привитых украинцев ничтожно мало, менее 4%. Получается, цифры свидетельствуют, что укроэпидемия сама по себе практически сошла на нет
Да, вот это интересно. А в Китае наоборот, там почти 50 % вакцинировано и эпидемия тоже сошла на нет. Может те и те врут? Или врет кто-то один?
20.07.2021 08:33
krash
20.07.2021 08:42
- гость -
Лечиться не пробовали? Что-то с головами проблемы...
20.07.2021 10:05
- гость -
Ой, ....к! Ну прямо сразу во всем мире вот возьмет и прекратится, ага!))))
20.07.2021 10:59
гость
Врет комментатор от 08:57