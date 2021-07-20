В Алтайском крае 10-летний мальчик пропал во время купания

В Алтайском крае пропал ребёнок во время купания в неположенном месте. Прокуратура проводит проверку, сообщают в ведомстве.

Инцидент случился 19 июля на водоёме возле посёлка Берёзовка Рубцовского района. 10-летний мальчик отдыхал на берегу с родственниками и время от времени заходил в воду искупаться.

"Когда родственница мальчика отвлеклась на телефонный разговор, ребёнок пропал из вида. В настоящее время его место нахождения не установлено", – говорится в сообщении.

Прокуратура Рубцовского района начала проверку обеспечения безопасности людей на водных объектах в деятельности органов местного самоуправления, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних.