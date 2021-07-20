В Алтайском крае 10-летний мальчик пропал во время купания

В Алтайском крае пропал ребёнок во время купания в неположенном месте. Прокуратура проводит проверку, сообщают в ведомстве.
Инцидент случился 19 июля на водоёме возле посёлка Берёзовка Рубцовского района. 10-летний мальчик отдыхал на берегу с родственниками и время от времени заходил в воду искупаться.
"Когда родственница мальчика отвлеклась на телефонный разговор, ребёнок пропал из вида. В настоящее время его место нахождения не установлено", – говорится в сообщении.
Прокуратура Рубцовского района начала проверку обеспечения безопасности людей на водных объектах в деятельности органов местного самоуправления, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Комментарии
Наговорилась тётка, на всю оставшуюся жизнь
Ну если ребенок, которому явно говорили 500 раз: не заходи глубоко! лезет в воду, когда взрослые отвернутся.....то уж извините, сам себе нашел смерть