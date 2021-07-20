Автомобиль опрокинулся на бок после ДТП с мотоциклом в Горном Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай
Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Республике Алтай, сообщают в МВД по региону.
Авария случилась 19 июля около 17:15 в селе Майма на улице Зелёной.
42-летний житель села Верх-Карагуж ехал на Nissan Cube. При повороте налево он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом Honda Varadero, за рулём которого был 30-летний житель Новосибирска.
От удара легковушка опрокинулась. Водителя байка и его 26-летнюю пассажирку, жительницу сибирской столицы, доставили в больницу, госпитализация им не потребовалась.
Уточняется, что оба водителя были трезвые. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Комментарии
Повезло.
По второму фото они по встречке шли? Тогда не удивительно, что не заметил.
Мне одному хочется бросить спичку в ту лужу?
20.07.2021 15:44
- гость -
а мне хочется потом тебя в ту лужу кинуть.
А эта жидкость — топливо или из раненых вылилась?