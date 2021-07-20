Автомобиль опрокинулся на бок после ДТП с мотоциклом в Горном Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай

Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Республике Алтай, сообщают в МВД по региону.

Авария случилась 19 июля около 17:15 в селе Майма на улице Зелёной.

42-летний житель села Верх-Карагуж ехал на Nissan Cube. При повороте налево он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом Honda Varadero, за рулём которого был 30-летний житель Новосибирска.

От удара легковушка опрокинулась. Водителя байка и его 26-летнюю пассажирку, жительницу сибирской столицы, доставили в больницу, госпитализация им не потребовалась.

Уточняется, что оба водителя были трезвые. По факту ДТП полицейские проводят проверку.