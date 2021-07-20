Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупные торговые сети, предупредила о том, что законопроект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может создать ряд серьёзных проблем. Об этом сообщает РБК.

Новые правила могут спровоцировать уход торговли в серую зону, а это может привести к исчезновению товаров с полок магазинов и сокращению ассортимента интернет-магазинов.

В России проходит реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает создание Единой государственной информационной системы учёта отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых нет в реестре.

Пока непонятно, кто будет собирать информацию для реестра.

Планируется, что к началу 2022 года в стране будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров или уплата экосбора начнёт постепенно расти.