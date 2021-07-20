Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупные торговые сети, предупредила о том, что законопроект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может создать ряд серьёзных проблем. Об этом сообщает РБК.
Новые правила могут спровоцировать уход торговли в серую зону, а это может привести к исчезновению товаров с полок магазинов и сокращению ассортимента интернет-магазинов.
В России проходит реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает создание Единой государственной информационной системы учёта отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых нет в реестре.
Пока непонятно, кто будет собирать информацию для реестра.
Планируется, что к началу 2022 года в стране будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров или уплата экосбора начнёт постепенно расти.
Комментарии
Принять закон - как только кто-то пугает людей пустыми полками, взлётом цен или чем-то подобным, привлекать к уголовной ответственности. как провокатора, вплоть до реального срока. То же самое к редакторам СМИ, распространящих подобные слухи.. Базар нужно фильтровать.
20.07.2021 17:05
- гость -
Принять закон - как только кто-то пугает людей пустыми полками, взлётом цен или чем-то подобным, привлекать к уголовной ответственности. как провокатора, вплоть до реального срока
Плюсую. В замен на созданные пустые полки и дефицит сажать как за госизмену.
картошку на Дальнем востоке едят как яблоки.
и на Алтае так скоро?
20.07.2021 17:13
- гость -
И где вы видели пустые полки, кроме как в прогнозах СМИ, за последние 15 лет?
20.07.2021 17:15
- гость -
каждый на нг и новогодние праздники
20.07.2021 17:20
- гость -
Это где, в Урюпинске что ли?
Я в Новый всегда хожу за вином и за окорочками.
Принять закон - как только кто-то пугает людей пустыми полками, взлётом цен или чем-то подобным, привлекать к уголовной ответственности.
А кого привлекать к уголовной ответственности за выросший ценник? Или рыночек порешал?
20.07.2021 18:16
Пионер
А кого привлекать к уголовной ответственности за выросший ценник? Или рыночек порешал?
А когда они не росли в это время? Сейчас пойдут свои помедоры и картофан, цены резко снизятся. На гурцы, кстати, уже.
та лана пустые полки...
главное что бы о пустых кошельках не предупреждали
а то как предупредят предупредят....
Как только предполагают чуток обуздать гиганские аппетиты и прибыли ритейлеров, так идут угрозы пустых полок.
Помнится революцию сделали в 17 году именно таким образом.
Вот и боятся депутаты госрегулирование ввести на торговцев, как в европе.
Уж больно хорошо им живется.
Дурдом какойто. Я плачу за утилизацию упаковки как конечный потребитель. Они сейчас еще увеличат стоимость товаров новым налогом что ли?
уход торговли в серую зону
Это что такое? Закладки товаров будут делать?