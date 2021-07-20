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Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах

, ИА "Амител"
Причиной может стать закон об утилизации и упаковке товаров
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупные торговые сети, предупредила о том, что законопроект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может создать ряд серьёзных проблем. Об этом сообщает РБК.

Новые правила могут спровоцировать уход торговли в серую зону, а это может привести к исчезновению товаров с полок магазинов и сокращению ассортимента интернет-магазинов.  

В России проходит реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает создание Единой государственной информационной системы учёта отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых нет в реестре.

Пока непонятно, кто будет собирать информацию для реестра. 

Планируется, что к началу 2022 года в стране будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров или уплата экосбора начнёт постепенно расти.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.07.2021 17:05
- гость -

Принять закон - как только кто-то пугает людей пустыми полками, взлётом цен или чем-то подобным, привлекать к уголовной ответственности. как провокатора, вплоть до реального срока. То же самое к редакторам СМИ, распространящих подобные слухи.. Базар нужно фильтровать.

20.07.2021 17:13
- гость -

20.07.2021 17:05
- гость -
Принять закон - как только кто-то пугает людей пустыми полками, взлётом цен или чем-то подобным, привлекать к уголовной ответственности. как провокатора, вплоть до реального срока

Плюсую. В замен на созданные пустые полки и дефицит сажать как за госизмену.

20.07.2021 17:14
гость

картошку на Дальнем востоке едят как яблоки.
и на Алтае так скоро?

20.07.2021 17:15
- гость -

20.07.2021 17:13
- гость -

И где вы видели пустые полки, кроме как в прогнозах СМИ, за последние 15 лет?

20.07.2021 17:20
- гость -

20.07.2021 17:15
- гость -

каждый на нг и новогодние праздники

20.07.2021 17:46
- гость -

20.07.2021 17:20
- гость -

Это где, в Урюпинске что ли?
Я в Новый всегда хожу за вином и за окорочками.

20.07.2021 18:16
Пионер

Принять закон - как только кто-то пугает людей пустыми полками, взлётом цен или чем-то подобным, привлекать к уголовной ответственности.

А кого привлекать к уголовной ответственности за выросший ценник? Или рыночек порешал?

20.07.2021 18:45
Botanik

20.07.2021 18:16
Пионер
А кого привлекать к уголовной ответственности за выросший ценник? Или рыночек порешал?

А когда они не росли в это время? Сейчас пойдут свои помедоры и картофан, цены резко снизятся. На гурцы, кстати, уже.

20.07.2021 19:56
Димон

та лана пустые полки...
главное что бы о пустых кошельках не предупреждали
а то как предупредят предупредят....

21.07.2021 12:17
- гость -

Как только предполагают чуток обуздать гиганские аппетиты и прибыли ритейлеров, так идут угрозы пустых полок.
Помнится революцию сделали в 17 году именно таким образом.
Вот и боятся депутаты госрегулирование ввести на торговцев, как в европе.
Уж больно хорошо им живется.

21.07.2021 12:30
гость

Дурдом какойто. Я плачу за утилизацию упаковки как конечный потребитель. Они сейчас еще увеличат стоимость товаров новым налогом что ли?

21.07.2021 14:12
гость

уход торговли в серую зону

Это что такое? Закладки товаров будут делать?

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