Учёные разработали накладки на пальцы, позволяющие заряжать смартфоны от пота

Группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумала тонкие накладки на пальцы, которые способны вырабатывать энергию из пота человека. В будущем это может помочь заряжать устройства без подключения к электросети.

Как сообщает "Газета.Ru", секрет новой разработки – в пассивном потоотделении на кончиках пальцев. Руки и пальцы выделяют намного больше пота, чем принято считать. Выделения быстро испаряются из-за постоянного контакта с воздухом, поэтому практически незаметны для людей.

Учёные пояснили, что на кончиках пальцев самая высокая концентрация потовых желез. Пота, полученного с пальцев во время повседневных задач, может быть не так много, как после интенсивной тренировки, но достаточно для подзарядки девайсов, и при этом не требует энергозатрат со стороны самих пользователей.

Сам элемент представляет собой гибкую полоску, которая легко наматывается на кончик пальца. Она впитывает пот, после чего в ней начинаются биохимические реакции, которые позволяют вырабатывать электричество. Учёные обнаружили, что их биотопливный элемент способен производить почти 400 миллиджоулей за 10 часов сна. Этого достаточно для питания электрических наручных часов в течение 24 часов.