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Учёные разработали накладки на пальцы, позволяющие заряжать смартфоны от пота

, ИА "Амител"
За 10 часов сна они могут выработать достаточно электричества для питания наручных часов в течение суток
Фото: UCSD Jacobs School of Engineering

Фото: UCSD Jacobs School of Engineering

Группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумала тонкие накладки на пальцы, которые способны вырабатывать энергию из пота человека. В будущем это может помочь заряжать устройства без подключения к электросети.

Как сообщает "Газета.Ru", секрет новой разработки – в пассивном потоотделении на кончиках пальцев. Руки и пальцы выделяют намного больше пота, чем принято считать. Выделения быстро испаряются из-за постоянного контакта с воздухом, поэтому практически незаметны для людей.

Учёные пояснили, что на кончиках пальцев самая высокая концентрация потовых желез. Пота, полученного с пальцев во время повседневных задач, может быть не так много, как после интенсивной тренировки, но достаточно для подзарядки девайсов, и при этом не требует энергозатрат со стороны самих пользователей.

Сам элемент представляет собой гибкую полоску, которая легко наматывается на кончик пальца. Она впитывает пот, после чего в ней начинаются биохимические реакции, которые позволяют вырабатывать электричество. Учёные обнаружили, что их биотопливный элемент способен производить почти 400 миллиджоулей за 10 часов сна. Этого достаточно для питания электрических наручных часов в течение 24 часов.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.07.2021 12:02
гость

ИИ в действии, только он мог придумать такое. Человек имеет собственное излучение (биополе), которому можно навредить такими вот штучками. Но ИИ это не понять, он бездуховен (не живой).

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