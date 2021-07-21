Футболисты барнаульского "Динамо" не смогли обыграть "возрождённый" "Амкар"

Футболисты барнаульского "Динамо" дома проиграли стартовый матч первенства России. 20 июля в первом туре второго дивизиона ФНЛ команда Александра Суровцева на своём стадионе потерпела поражение от "Амкара-Пермь" со счётом 0:1.

Решающий гол барнаульцы пропустили на 18-й минуте встречи после точного удара полузащитника пермского клуба Михаила Горелишвили. В дальнейшем все попытки динамовцев забить ответный гол пресекал вратарь "Амкара" Никита Решетняк, который отразил несколько опасных ударов в исполнении барнаульцев. До финального свистка счёт так и не изменился, и "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне 2021/22.

В пятницу, 23 июля, во втором туре первенства барнаульцы на своём стадионе сыграют против ижевского "Зенита". Матч начнётся в 18:30.