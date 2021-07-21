Врачи рассказали о признаке опасного уровня холестерина в крови

Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень холестерина. Об этом сообщает Daily Express.

Специалисты Vascular Health Clinics отмечают, что повышенное содержание вредных веществ в крови обычно проходит бессимптомно. Однако иногда признаки этого можно найти на коже.

"Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что размер жировых шишек может достигать семи сантиметров.

Холестерин повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. Это также может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.