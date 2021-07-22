Власти Барнаула обсудили с общественниками концепцию развития парка "Юбилейный"

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
В 2022 году начнётся обустройство парка "Юбилейный" в Барнауле. Территория вошла в число победителей интернет-голосования по нацпроекту "Жильё и городская среда".
Как сообщает пресс-центр мэрии, накануне в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи прошло обсуждение концепции развития парка. Кроме чиновников, в нём приняли участие архитекторы Андрей Атаджанов, Артём Малыгин и Максим Максименко.
В ходе встречи участники обсудили организационные вопросы, составили дорожную карту проекта и озвучили предложения по тем видам работ, которые в первую очередь необходимо провести на объекте. Опытом и идеями развития парковой зоны поделился руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, отвечающий за развитие парка "Изумрудный".
Председатель комитета Антон Шеломенцев отметил, что благоустройство парка – крайне значимый для Барнаула проект, а потому он подчеркнул важность взаимодействия с общественностью при разработке и согласовании концепции.
Как отметила председатель общественного совета парка "Юбилейный" Любовь Бельдеева, чтобы проект удовлетворил наибольшее число жителей Барнаула, предварительно была проведена стратегическая сессия, в которой приняли участие более 100 человек. Все они выразили свои пожелания того, каким видят благоустройство территории.
"Наша главная задача – на первом этапе благоустройства парка сделать его безопасным для горожан, с тротуарами и освещением. Проектировщики уже разработали основные предложения по обустройству дорожной сети парка", – подчеркнула она.
Участники встречи ознакомились с данной схемой и дали положительную оценку проекту. Теперь представители общественного совета проведут расширенную встречу с жителями микрорайона и другими инициативными группами, где проинформируют о принятых в ходе совещания решениях и обсудят их.
Общую концепцию парка, на основании которой разработают проект благоустройства, дизайнеры планируют представить уже через месяц.
Комментарии
Тротуары и освещение очень нужны в Юбилейном парке. Еще нужны дорожки для трекинга без асфальта, как дорожки для терренкура в Белокурихе. Вместо асфальта - отсев.
Тротуары и освещение очень нужны в Юбилейном парке.
Зачем?! Чтобы гуляющая там алкашня и "молодежь" и по ночам остатки своих пиршеств по кустам разбрасывали? Там и после их дневных "прогулок" мусор убирать некому.
А когда власти обсудить тротуар от Папанинцев до Димитрова по Ядринцева? И освещение по Ядринцева от Партизанской до Димитрова? Хоть глаз выколи ночью, пешеходов не видно, ходить негде. Вы обеспечьте безопасность на центральных улицах! Администрация, вы куда смотрите то? И другие органы власти! Прошу обратить внимание!
Гость 11:04, Шеломенцев вас не услышит
22.07.2021 11:04
- гость -
А когда власти обсудить тротуар от Папанинцев до Димитрова по Ядринцева? ...
Молодец! Постоянно ставит этот вопрос и значит добьётся своего!