Власти Барнаула обсудили с общественниками концепцию развития парка "Юбилейный"

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В 2022 году начнётся обустройство парка "Юбилейный" в Барнауле. Территория вошла в число победителей интернет-голосования по нацпроекту "Жильё и городская среда".

Как сообщает пресс-центр мэрии, накануне в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи прошло обсуждение концепции развития парка. Кроме чиновников, в нём приняли участие архитекторы Андрей Атаджанов, Артём Малыгин и Максим Максименко.

В ходе встречи участники обсудили организационные вопросы, составили дорожную карту проекта и озвучили предложения по тем видам работ, которые в первую очередь необходимо провести на объекте. Опытом и идеями развития парковой зоны поделился руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, отвечающий за развитие парка "Изумрудный".

Председатель комитета Антон Шеломенцев отметил, что благоустройство парка – крайне значимый для Барнаула проект, а потому он подчеркнул важность взаимодействия с общественностью при разработке и согласовании концепции.

Как отметила председатель общественного совета парка "Юбилейный" Любовь Бельдеева, чтобы проект удовлетворил наибольшее число жителей Барнаула, предварительно была проведена стратегическая сессия, в которой приняли участие более 100 человек. Все они выразили свои пожелания того, каким видят благоустройство территории.

"Наша главная задача – на первом этапе благоустройства парка сделать его безопасным для горожан, с тротуарами и освещением. Проектировщики уже разработали основные предложения по обустройству дорожной сети парка", – подчеркнула она.

Участники встречи ознакомились с данной схемой и дали положительную оценку проекту. Теперь представители общественного совета проведут расширенную встречу с жителями микрорайона и другими инициативными группами, где проинформируют о принятых в ходе совещания решениях и обсудят их.

Общую концепцию парка, на основании которой разработают проект благоустройства, дизайнеры планируют представить уже через месяц.